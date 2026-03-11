Villa Cañás: Avanza con nuevas obras de pavimento y cordón cuneta en distintos barrios

La Municipalidad de Villa Cañás continúa ejecutando obras de infraestructura urbana en distintos sectores de la ciudad, con trabajos de pavimentación y construcción de cordón cuneta que buscan mejorar la transitabilidad y las condiciones de circulación para los vecinos.

Las tareas se desarrollan a través de la Secretaría de Obras Públicas con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe mediante el Programa Obras Urbanas (POU), una iniciativa destinada a fortalecer la infraestructura en municipios y comunas de la provincia.

Uno de los frentes de obra se ubica en Calle 61 entre 56 bis y 58, donde se completó el hormigonado de ambas manos, finalizando un nuevo tramo de pavimento que permitirá optimizar la circulación vehicular en ese sector de la ciudad. Desde el municipio informaron que la arteria permanecerá momentáneamente cortada al tránsito para respetar los tiempos necesarios de fraguado del hormigón.

En paralelo, en Calle 63 entre 54 y 56 comenzaron los primeros trabajos de movimiento de suelo y nivelación, que constituyen la etapa inicial previa a la pavimentación de la cuadra.

A su vez, en Calle 69 entre 56 y 56 bis se iniciaron las tareas para la construcción de cordón cuneta, una obra clave para mejorar el escurrimiento del agua y ordenar la infraestructura vial del sector, además de preparar el terreno para futuras intervenciones urbanas.

Desde el gobierno local señalaron que estos trabajos forman parte de un plan integral de mejoramiento de calles que se viene desarrollando en distintos puntos de Villa Cañás, con el objetivo de seguir fortaleciendo la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de los vecinos.