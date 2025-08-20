Fuego
Villa Cañás: Adultos mayores se destacaron en la etapa provincial de Santa Fe en Movimiento

Villa Cañás: Adultos mayores se destacaron en la etapa provincial de Santa Fe en Movimiento

El intendente Norberto Gizzi, la secretaria de Acción Social, Liliana Merciadri, y el director de Deportes, Leonardo Moyano, recibieron a cañaseños que se destacaron y ganaron medallas en la etapa provincial de adultos mayores de Santa Fe en Movimiento.

Nuestros representantes compitieron en diferentes disciplinas en la ciudad de Santa Fe, donde lograron excelentes resultados que reflejan esfuerzo, compromiso y pasión por el deporte y la recreación.

Carlos Abello y Paula Rocha fueron campeones en truco y se clasificaron a la instancia nacional, que se disputará en Salta, del 1 al 5 de septiembre.

Daniela Guerra y Beti Rovey fueron subcampeonas en pádel y María Eufemia Aramendi logró la tercera posición en ajedrez.

“Felicitaciones por lo logros obtenidos y gracias por representar a Villa Cañás con tanto orgullo y dejar en alto el nombre de nuestra ciudad en esta importante competencia provincial. Además, le deseamos el mayor de los éxitos a Carlitos y Paula en los Juegos Nacionales”, expresó el intendente.

