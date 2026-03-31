Venado Tuerto: Dos detenidos en allanamientos por microtráfico y circulación de dinero ilícito

Los procedimientos incluyeron allanamientos en distintos domicilios de la ciudad, donde se secuestraron armas de fuego, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y documentación clave para la investigación. La causa apunta a una organización vinculada al narcomenudeo y al manejo de divisas de origen ilegal.

Dos hombres fueron detenidos el lunes 30 de marzo de 2026 en la ciudad de Venado Tuerto en el marco de una investigación por microtráfico de estupefacientes y maniobras de circulación de dinero de origen ilícito. Los procedimientos se concretaron a partir de un trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto y la Policía de Investigaciones (PDI), con intervención de la Justicia provincial.

Los operativos consistieron en distintos allanamientos realizados en domicilios ubicados en calles 9 de Julio al 800, Alem al 100 e Iturraspe al 600, donde los agentes aprehendieron a Jorge R., de 72 años, y Ezequiel A., de 47, además de secuestrar armas de fuego, municiones, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, teléfonos celulares, notebooks, documentación y otros elementos de interés para la causa.

Investigación por narcomenudeo y circuito financiero

La investigación es llevada adelante por el fiscal Iván Raposo, quien coordinó tareas con la fiscal federal Daniela Ghiorzi, en el marco de los objetivos priorizados por la Fiscalía General dentro del Plan de Persecución Penal.

Según se informó, se trata de una causa compleja vinculada al narcomenudeo y a maniobras de circulación de dinero ilícito. La pesquisa permitió establecer la existencia de un esquema organizado en el que distintas personas cumplían roles específicos en la distribución de estupefacientes, el traslado hacia puntos de venta y la administración de los fondos provenientes de la actividad ilegal.

De acuerdo con la investigación, los detenidos presuntamente participaban en operaciones de cambio de divisas que facilitaban el circuito de comercialización de drogas, integrando un engranaje financiero que sostenía la actividad delictiva.

Secuestro de armas y avance judicial

Durante los allanamientos también se incautó un importante arsenal compuesto por armas de fuego largas y cortas de distintos calibres, municiones y cartuchería variada. En uno de los casos, se detectó la tenencia de armas de fuego de uso civil y de guerra sin la debida autorización legal.

Por disposición del fiscal interviniente y del juez Leandro Martín, ambos detenidos fueron trasladados a la sede de la PDI para la realización de los trámites de rigor y quedaron a disposición de la Justicia.

Debido a las particularidades del caso, se dispuso la ampliación de los plazos para formalizar la imputación, por lo que las audiencias correspondientes se llevarán a cabo en las próximas semanas. La investigación continúa.