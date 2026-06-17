Venado Tuerto: Detuvieron a un hombre investigado por abuso sexual agravado

Un hombre de 36 años fue detenido por la Policía de Investigaciones en el marco de una causa que investiga un presunto abuso sexual simple agravado. La denuncia señala como víctima a una niña de 11 años.

La investigación está a cargo del MPA

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo en Venado Tuerto a un hombre de 36 años investigado por un presunto hecho de abuso sexual simple agravado.

El procedimiento fue realizado por personal del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de Venado Tuerto, en el marco de una causa tramitada por el Ministerio Público de la Acusación, con intervención de la fiscal Florencia Schiappa Pietra.

La causa se inició a partir de una denuncia

De acuerdo con la información oficial, la investigación comenzó luego de una denuncia en la que se puso en conocimiento un presunto hecho de abuso sexual que habría tenido como víctima a una niña de 11 años.

A partir de esa presentación, y tras el avance de las tareas investigativas correspondientes, la fiscal interviniente dispuso una serie de medidas dentro de la causa. En ese marco, se ordenó la detención del hombre investigado.

El detenido quedó a disposición de la Justicia

El operativo fue llevado adelante por efectivos del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar, con la colaboración de personal de la PDI Operativa.

Tras concretarse la detención, el hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia para continuar con el trámite procesal correspondiente.