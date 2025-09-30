Venado Tuerto celebró la declaración de Tango Envenado como Fiesta Provincial

Este martes en la Casa del Bicentenario se presentó oficialmente la Ley que declara a Venado Tuerto sede permanente de la Fiesta Provincial de Tango, en el marco del festival “Tango Envenado-Tango en las venas”. La norma, sancionada por la Legislatura santafesina, reconoce a la ciudad como epicentro de una de las expresiones culturales más arraigadas de la identidad argentina.

El acto contó con la participación de la ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda; la diputada provincial Rosana Bellatti, autora del proyecto; el intendente Leonel Chiarella; la secretaria de Territorialidad y Cultura, Miriam Carabajal; y la organizadora del evento, Andrea Fernández Acerbi.

“El festival ya forma parte de nuestra identidad y su consolidación como Fiesta Provincial es el reconocimiento a muchos años de trabajo y pasión que posicionan a Venado como protagonista cultural en Santa Fe y el país”, expresó el intendente Chiarella en la apertura de la conferencia.



La ministra Susana Rueda valoró la consolidación del festival como Fiesta Provincial y el rol de Venado Tuerto en la producción cultural de Santa Fe. “Esto habla muy bien de la trayectoria cultural de la ciudad y del trabajo de todo un equipo. En tiempos en que a nivel nacional se aplican recortes, desde la provincia queremos dar la señal contraria: invertir en cultura es sembrar futuro. Por eso vamos por más, incluso proyectando subsedes en Buenos Aires, Uruguay y Brasil”, aseguró.



Por su parte, la diputada Bellatti destacó la importancia de que Venado Tuerto cuente con una fiesta provincial vinculada a su acervo cultural. “El tango nos atraviesa como argentinos y esta celebración, que nació de una iniciativa privada, hoy se convierte en patrimonio de toda la provincia. Es estratégico para Venado, no solo en lo cultural, sino también en lo turístico, porque nos posiciona como un destino de referencia”, subrayó.

Andrea Fernández Acerbi, bailarina y organizadora de “Tango Envenado”, recordó los inicios del festival en 2014 y celebró su crecimiento: “Hoy es reconocido por maestros y competidores de distintos países como el mejor después del Mundial de Buenos Aires. Este año sumamos nuevas categorías, orquestas en vivo y la proyección internacional del certamen”. Además, anticipó la creación de una milonga itinerante que recorrerá distintas localidades de la provincia.

EDICIÓN 2025

La 12ª edición de Tango Envenado se realizará del 9 al 11 de octubre, con campeonatos durante el día, festival y shows por la noche, la presencia de jurados oficiales del Mundial TangoBA y la participación de artistas y milongueros de Argentina, Uruguay, Chile y Europa. La inscripción estará abierta hasta el 6 de octubre.

El acto de presentación culminó con una exhibición de bailarines, anticipo de la fiesta que volverá a vestir de tango a toda la ciudad.