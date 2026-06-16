Venado Tuerto: Aprehendieron a un hombre tras seis allanamientos por robo calificado

La Policía de Investigaciones realizó procedimientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de una causa por un robo cometido durante una supuesta operación de compra de dólares. Secuestraron un automóvil, prendas de interés, un celular, una escopeta, cartuchería y material estupefaciente.

Investigación por un robo cometido con arma de fuego

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, aprehendió a Brian F., de 27 años, luego de realizar seis allanamientos simultáneos en la ciudad de Venado Tuerto, en el marco de una investigación por robo calificado.

La causa se tramita bajo las directivas del fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación, y está caratulada como robo calificado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en lugar poblado y en banda.

El procedimiento fue ordenado a partir de una investigación iniciada tras la denuncia de un hombre que aseguró haber sido víctima de un robo durante una supuesta operación de venta de dólares.

Según la información oficial, la víctima manifestó que había publicado en su estado de WhatsApp la venta de dólares estadounidenses. A partir de esa publicación, fue contactada por una persona que se presentó como interesada en concretar la compra.

Una falsa compra y el robo del dinero

De acuerdo con la denuncia, el supuesto comprador llegó al lugar pactado acompañado por otras dos personas. Durante el encuentro, uno de los involucrados habría exhibido un arma de fuego y sustraído el dinero, tras lo cual los sospechosos se dieron a la fuga.

A partir de ese episodio, personal de la PDI avanzó con distintas tareas investigativas orientadas a reconstruir la mecánica del hecho e identificar a los presuntos autores.

Entre las medidas desarrolladas se incluyó el análisis de registros fílmicos, la recepción de entrevistas testimoniales y otras diligencias propias de la investigación criminal. Ese trabajo permitió establecer elementos de interés para la causa, identificar a personas presuntamente vinculadas al hecho y determinar el vehículo que habría sido utilizado para concretar el ilícito.

Con esos datos, los investigadores solicitaron las medidas judiciales que derivaron en seis allanamientos en distintos domicilios de Venado Tuerto.

Seis allanamientos en distintos barrios de la ciudad

Los procedimientos fueron realizados en viviendas ubicadas en San Luis al 1800, Di Martino al 300, Junín al 3600, Presidente Perón al 100, Tonelli al 1400 y Aufranc al 1000.

Los allanamientos fueron concretados por la Policía de Investigaciones con colaboración de personal de la Unidad Regional VIII y de los Grupos de Irrupción de San Lorenzo, Rosario y Venado Tuerto, debido a la simultaneidad de las medidas y a las características de la causa investigada.

Como resultado de los operativos, los agentes secuestraron un teléfono celular, prendas de vestir consideradas de interés para la investigación y un automóvil presuntamente vinculado al robo.

Además, durante los procedimientos se incautaron 18,6 gramos de material estupefaciente, dos plantines de cannabis y una escopeta calibre 16 junto con cartuchería.

El aprehendido quedó a disposición de la Justicia

Tras los allanamientos, Brian F. quedó a disposición de la Justicia por su presunta participación en el robo investigado.

Asimismo, a raíz del hallazgo de material estupefaciente durante los procedimientos, se le formó una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, mientras se analizan los elementos secuestrados y se avanza en la situación procesal del aprehendido.