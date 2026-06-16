General López: La Provincia inaugura una escuela, entrega viviendas y escrituras

El jueves 18 de junio se desarrollará una serie de actividades oficiales en el departamento General López, vinculadas a obras públicas impulsadas durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. La recorrida comenzará con la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 224 de Hughes, continuará con la entrega de viviendas en Firmat y Villa Cañás, y finalizará con un acto de escrituración en Venado Tuerto. Hasta el momento, está confirmada la presencia del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la senadora departamental Leticia Di Gregorio; y los diputados Sofía Galnares, Leo Calaianov y Rosana Belatti.

Hughes inaugurará el nuevo edificio de su escuela secundaria

La primera actividad está prevista para las 11 horas en Hughes, donde será inaugurado el nuevo edificio de la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada N° 224 “Patagonia Argentina”, ubicada en Perito Moreno y José Hernández.

La obra representa un avance significativo para la comunidad educativa local, ya que permitirá contar con un espacio propio y adecuado para el desarrollo de las actividades escolares. En localidades del interior, la infraestructura educativa no sólo mejora las condiciones de enseñanza y aprendizaje, sino que también fortalece el arraigo y amplía oportunidades para jóvenes y familias.

Firmat recibirá 55 nuevas viviendas

Luego, a las 13.30, la agenda continuará en Firmat con la entrega de 55 viviendas en el barrio Raúl Alfonsín, en la zona de Vicente López y Planes y Dean Funes.

La entrega forma parte de las políticas habitacionales provinciales orientadas a dar respuesta a una de las principales demandas sociales en las ciudades del interior. Para las familias adjudicatarias, el acceso a la vivienda propia implica un cambio sustancial en su vida cotidiana y en la posibilidad de proyectar estabilidad a largo plazo.

Villa Cañás: inauguración de 45 viviendas

La tercera actividad está prevista para las 16 horas en Villa Cañás, donde se realizará la inauguración de 45 viviendas ubicadas en Calle 54, entre 37 y 35 bis, ubicadas en el Barrio de la exquinta Sfasciotti.

El acto tendrá un fuerte impacto local, tanto por la cantidad de unidades habitacionales entregadas como por el movimiento urbano que este tipo de intervenciones genera en una ciudad. La concreción de nuevos barrios supone también nuevos desafíos vinculados a servicios, conectividad, infraestructura complementaria y planificación del crecimiento urbano.

La jornada finalizará con entrega de escrituras en Venado Tuerto

La agenda oficial a las 19 horas en Venado Tuerto, donde se realizará una entrega de escrituras. Este tipo de actos apunta a completar el proceso de regularización dominial de familias que, en muchos casos, llevan años esperando la documentación definitiva de sus viviendas.

La escrituración constituye un paso central para garantizar seguridad jurídica, ordenar situaciones habitacionales pendientes y reconocer formalmente derechos adquiridos por los vecinos beneficiarios.

Una señal política hacia el sur provincial

La concentración de actividades en una misma jornada configura además una señal política hacia el departamento General López, uno de los territorios de mayor peso productivo, social e institucional del sur santafesino. En ese marco, la presencia de funcionarios provinciales y legisladores refuerza el mensaje de continuidad de obras y programas vinculados a infraestructura, vivienda y desarrollo territorial.

Con inauguraciones en Hughes, entregas habitacionales en Firmat y Villa Cañás, y escrituras en Venado Tuerto, la Provincia buscará mostrar gestión concreta en distintas áreas sensibles para la vida cotidiana: la educación pública, el acceso a la vivienda y la regularización de derechos sobre el hogar propio.