Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33

El pasado 12 de agosto, el Juzgado Federal de Venado Tuerto, a cargo de Aurelio Cuello Murúa, convocó a una audiencia de mediación entre la senadora provincial Leticia Di Gregorio —quien inició la acción legal— y representantes de la Dirección Nacional de Vialidad y Corredores Viales S.A., para analizar el incumplimiento del plan de trabajo que debía comenzar el 16 de julio.

Tras el encuentro, la Justicia ordenó que este lunes 18 de agosto se inicien tareas de bacheo en la Ruta Nacional 33, entre Firmat y Sancti Spiritu. “Gracias a la medida cautelar que interpusimos, Vialidad Nacional debe iniciar estos trabajos de manera inmediata”, afirmó Di Gregorio.

En la audiencia participaron, por parte de la Nación, los apoderados de Vialidad Nacional, doctores Daniel Raúl Romagnoli y Sabrina Vidoni; el jefe del distrito Santa Fe, Gastón Bruno; y el ingeniero Pablo Etchevest, jefe de División y Conservación.

“No deja de ser una vergüenza las respuestas que nos daban ante los pedidos, siempre diciendo que no hay plata y que no hay presupuesto para rutas nacionales”, señaló la legisladora.

Recordó que el recurso de amparo solicita la repavimentación de las tres rutas nacionales que atraviesan el departamento en toda su extensión y la medida cautelar incluye el bacheo de los tramos más comprometidos, “porque los accidentes y, lamentablemente, las muertes siguen ocurriendo”.

Debe recordarse que el tramo en cuestión, es decir, el que va de Sancti Spiritu a Firmat sobre Ruta Nacional 33, fue recientemente concesionado a Rovial S.A., pero representantes de Vialidad Nacional reconocieron que dependen de la asignación de fondos por parte del Ministerio de Economía.

Según explicó Di Gregorio, el trabajo a realizar será un bacheo con cinta asfáltica de entre 5 y 10 centímetros de espesor. “Se compraron 4000 metros cúbicos de material, pero la traza es muy grande y no va a alcanzar, por lo que se priorizarán las zonas más deterioradas. Esto es un remiendo básico, no es lo que esperamos, pero ojalá empiecen el lunes 18 porque no se puede esperar más, sobre todo en este tramo de la ruta 33 que está tan complicado y es el que peor está”.

“Después de varias acciones como este amparo judicial, la firma del petitorio al presidente, el encuentro en la rotonda y otros pedidos de comunicación de la Cámara de Senadores, vemos como una primera respuesta a tanta lucha, batalla que vamos a seguir librando hasta ver las 3 rutas repavimentadas”, concluyó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.