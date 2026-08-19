Uber comenzó a operar en Venado Tuerto y se apura la regulación

Después de varios meses de anuncios y de un fuerte debate con taxistas y remiseros, Uber comenzó a prestar servicio esta semana en Venado Tuerto. Conductores que se habían registrado previamente fueron habilitados para operar y la aplicación ya permite solicitar vehículos para realizar traslados dentro de la ciudad.

Según pudo comprobarse a través de la propia plataforma, los usuarios pueden ingresar un punto de partida y un destino y conocer antes de confirmar la solicitud el valor estimado del recorrido. Como referencia, un viaje simulado entre la Municipalidad y la Terminal de Ómnibus arrojó una tarifa de 2.345 pesos, aunque los importes pueden variar según las condiciones establecidas por la aplicación.

El comienzo de las operaciones convierte en un hecho concreto un desembarco que Uber había empezado a preparar públicamente en junio. El 11 de ese mes, la empresa ya convocaba a potenciales conductores de Venado Tuerto y Casilda y anticipaba que el servicio estaría disponible “muy pronto”, aunque entonces no había informado una fecha precisa para su lanzamiento.

Un desembarco que generó resistencia

La posibilidad de que Uber comenzara a funcionar en Venado Tuerto provocó una inmediata reacción del sector tradicional del transporte. El 24 de junio, representantes de taxis y remises se movilizaron hasta el Concejo Municipal para plantear su preocupación por el ingreso de una plataforma que, según sostuvieron, podía generar una competencia desigual frente a prestadores sujetos a habilitaciones, controles y tarifas reguladas localmente.

El conflicto escaló posteriormente con la difusión de audios que contenían amenazas y propuestas de medidas de fuerza. Frente a esa situación, el intendente Leonel Chiarella fijó públicamente la posición del Ejecutivo y aseguró que el Municipio mantendría el diálogo con los sectores involucrados, pero no impediría el ingreso de nuevas plataformas.

«Nosotros no vamos a prohibir la llegada de Uber ni de cualquier otra empresa que quiera prestar servicios en nuestra ciudad», afirmó Chiarella el 27 de junio. La postura fue difundida oficialmente por el Gobierno municipal y marcó el punto de partida de la discusión posterior sobre cómo regular la actividad.

Días después, representantes de taxis y remises volvieron a reunirse con concejales y funcionarios municipales. Allí comenzó a tomar forma una coincidencia básica: las aplicaciones podrían funcionar, pero deberían existir condiciones que permitieran una competencia regulada entre los distintos prestadores. El subsecretario de Movilidad y Transporte, Eugenio Bernabei, ratificó entonces que la intención oficial era permitir este tipo de servicios bajo reglas que alcanzaran a todos los actores.

La regulación ahora pasa a ser urgente

Desde aquellas primeras reuniones, el Concejo Municipal comenzó a trabajar sobre una actualización del marco normativo que actualmente regula taxis y remises. La intención es incorporar la nueva realidad generada por las plataformas digitales y establecer requisitos para los conductores y vehículos que presten servicios mediante aplicaciones.

Entre las alternativas analizadas aparecen antecedentes normativos de Rosario y Santa Fe, aunque la intención es elaborar una regulación adaptada específicamente a las características de Venado Tuerto. El debate incluye aspectos vinculados con habilitaciones, controles, identificación de los vehículos y condiciones de competencia con taxis y remises.

Hasta ahora, la discusión se había desarrollado con Uber todavía en etapa de preparación. El escenario cambió esta semana: la plataforma ya permite contratar viajes y existen conductores habilitados por la empresa para responder a las solicitudes de los usuarios.

Ese cambio obliga a acelerar una discusión que hasta hace pocas semanas tenía un carácter preventivo. La regulación municipal deberá avanzar ahora con el servicio ya funcionando, mientras continúan conviviendo un sistema tradicional sujeto a normas locales y una plataforma digital que comenzó a captar pasajeros antes de que exista una nueva ordenanza específica.

El desembarco de Uber abre así una nueva etapa para el transporte de pasajeros en Venado Tuerto. La discusión dejó de estar centrada en si la aplicación llegaría o no a la ciudad y pasó definitivamente a otro terreno: bajo qué condiciones funcionará, qué obligaciones deberán cumplir sus conductores y cómo se establecerán reglas comunes para los distintos servicios que compiten por los mismos usuarios.