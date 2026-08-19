Elortondo suma cámaras con IA y amplía su videovigilancia

Elortondo ampliará su sistema de videovigilancia con la incorporación de nuevos equipos y la recuperación de dispositivos que estaban fuera de servicio. Una vez completada esta etapa, la localidad contará con 36 cámaras activas, frente a las 20 que funcionan actualmente.
La inversión ronda los 18 millones de pesos y se integra al proyecto de seguridad impulsado por la gestión comunal encabezada por Angelo Yocco, que tiene como próximo objetivo la puesta en marcha de un Centro de Monitoreo para concentrar el seguimiento de las imágenes.
Diez nuevas cámaras con inteligencia artificial
La ampliación contempla 10 nuevos equipos que se encuentran en proceso de instalación, además de otras seis cámaras que fueron recuperadas y acondicionadas para volver a prestar servicio. De ese modo, los dispositivos se sumarán a las 20 unidades que ya funcionan en distintos puntos de Elortondo.
Los nuevos equipos incorporan tecnología de inteligencia artificial destinada a tareas de detección automática. Dentro de la adquisición se incluye además un domo con capacidad de visión de 360 grados, diseñado para ampliar el campo de vigilancia en uno de los sectores definidos para el sistema.
La configuración definitiva permitirá integrar los equipos nuevos y recuperados dentro de una misma red. El proceso no se limita a aumentar la cantidad de dispositivos, sino que incluye la reorganización de la infraestructura existente para mejorar las herramientas disponibles para el seguimiento de situaciones en la vía pública.
«Desde el inicio de la gestión nos propusimos avanzar con un sistema de videovigilancia más amplio y con mejores herramientas. Estamos incorporando tecnología, recuperando equipos que no estaban funcionando y aumentando la cantidad de cámaras disponibles», explicó Yocco.
La iniciativa se desarrolla dentro de una administración comunal que durante 2026 viene ejecutando distintos proyectos de infraestructura y servicios en Elortondo bajo la conducción del actual presidente comunal.
El proyecto del Centro de Monitoreo
La incorporación de las cámaras constituye una de las etapas previstas para avanzar hacia la creación de un Centro de Monitoreo en Elortondo, un proyecto planteado por Yocco durante la campaña electoral y que la gestión busca desarrollar progresivamente.
El objetivo es que el futuro espacio permita centralizar el seguimiento de los dispositivos instalados en la localidad y disponer de una estructura operativa para utilizar las imágenes tanto en tareas preventivas como ante hechos que requieran posteriormente su análisis o esclarecimiento.
«Cuando asumimos dijimos que queríamos que Elortondo tuviera su Centro de Monitoreo y estamos dando los pasos necesarios para hacerlo realidad. No se trata solamente de sumar cámaras, sino de armar un sistema que funcione, que incorpore tecnología y que pueda ser utilizado todos los días», sostuvo el presidente comunal.
La videovigilancia ya había formado parte de políticas de seguridad desarrolladas anteriormente en la localidad. Elortondo fue incluida entre las comunidades del departamento General López que recibieron aportes provinciales destinados a fortalecer los sistemas de cámaras y el monitoreo de espacios públicos. La etapa actual incorpora ahora nuevos recursos tecnológicos y la recuperación de infraestructura existente.
Según explicó Yocco, la estrategia consiste primero en ampliar y ordenar la red, garantizar el funcionamiento de los dispositivos e incorporar herramientas tecnológicas antes de completar la estructura necesaria para centralizar su operación.
«Es un compromiso que asumimos con los vecinos y que estamos cumpliendo por etapas. Primero necesitamos ampliar y ordenar el sistema, sumar tecnología y garantizar que los equipos funcionen. Sobre esa base vamos camino a contar con el Centro de Monitoreo que prometimos para Elortondo», afirmó.
Con la instalación y configuración de los diez nuevos dispositivos y la reincorporación de las seis unidades recuperadas, Elortondo pasará de 20 a 36 cámaras en funcionamiento, mientras continúa el desarrollo de la estructura necesaria para concretar el futuro Centro de Monitoreo.