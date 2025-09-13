Tragedia aérea en Bell Ville: Murieron dos pilotos tras el accidente

Un avión que participaba del festival aéreo realizado en el Aeroclub de Bell Ville se estrelló en la tarde del sábado: el siniestro dejó como saldo dos víctimas fatales, identificadas por el fiscal de instrucción Nicolás Gambini como Mariano Latuf Zeballos, oriundo de Villa Cañás (Santa Fe) y Ricardo «Pampa» Ferrer de Ascensión (Buenos Aires).

El accidente ocurrió cuando la aeronave —reportada por fuentes locales como un Bristell biplaza— intentaba despegar con destino a Villa Cañás. En la cabecera de la pista la aeronave habría entrado en pérdida, cayó violentamente sobre la superficie y se incendió de inmediato. Bomberos y personal policial trabajaron para sofocar las llamas y preservar la escena.

Un testigo presencial describió la secuencia en los siguientes términos: «Se accidentaron Mariano Latuf y el «Pampa» con un Bristell en Bell Ville despegando a 15, 20 metros del suelo. Había un poco de viento, medio fuertón, medio cruzadón, y aparentemente hizo un viraje, tal vez para hacer una pasada o qué sé yo qué, y le entró en pérdida, se invirtió a 15, 20 metros del suelo, cayó invertido y se prendió fuego».

El fiscal Gambini, que actuó en primera instancia, dispuso el resguardo del lugar hasta la llegada de la fiscalía federal, dado que los aeroclubes y sus instalaciones pueden corresponder a la jurisdicción nacional. Las pericias técnicas —incluida la inspección de la aeronave y el análisis de restos— quedaron a cargo de los equipos especializados que realizarán los primeros informes.

El Festival Aéreo de Bell Ville había convocado aeronaves y pilotos de distintas localidades de Córdoba y de otras provincias para exhibiciones y vuelos demostrativos. La tragedia interrumpió el desarrollo del evento y generó profundo pesar en las comunidades de Bell Ville y Villa Cañás; en el lugar trabajaron asimismo servicios de emergencia y personal forense. Hasta el momento, la organización del festival no había emitido un comunicado oficial.