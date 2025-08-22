Fuego
Santa Isabel: Pablo Giorgis impulsa un plan piloto de compostaje

La Comuna avanza con una nueva etapa en el cuidado ambiental: Comenzó la recolección diferenciada de residuos orgánicos en el Barrio Belgrano, con el objetivo de extender el programa a toda la localidad.

Santa Isabel sigue marcando el camino en materia ambiental. Bajo la conducción del presidente comunal, Pablo Giorgis, y el trabajo conjunto del Área de Desarrollo Productivo, se puso en marcha una prueba piloto de compostaje domiciliario en el Barrio Belgrano.

La iniciativa incorpora la recolección diferenciada de residuos orgánicos, que serán retirados de los hogares los días martes y jueves para su posterior tratamiento en las celdas especialmente construidas en el predio ambiental.

El proyecto es coordinado por Sergio Pellegrini, referente del área, junto a las ingenieras ambientales Mercedes Vigo y Mariel Marutto, quienes vienen trabajando en la transformación del antiguo predio del ferrocarril en un verdadero modelo de cuidado y educación ambiental.

“Cada paso que damos en este camino significa más salud, más limpieza y más futuro para nuestro pueblo. Queremos que cada vecino se sienta parte de esta transformación hacia un Santa Isabel más ordenado y sustentable”, expresó el presidente comunal, Pablo Giorgis.

En las próximas semanas se evaluarán los resultados de esta primera etapa, con la intención de ir sumando progresivamente a más barrios hasta alcanzar a toda la localidad.

