General López: La Provincia entregó viviendas en Firmat y Villa Cañás

Con una inversión provincial superior a los 6.377 millones de pesos, el Gobierno de Santa Fe finalizó 55 viviendas en Firmat que habían quedado paralizadas por la Nación y construyó otras 45 en Villa Cañás, de las cuales 30 fueron entregadas este jueves.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves la entrega de 85 viviendas a familias del departamento General López, en el marco de dos actos realizados en Firmat y Villa Cañás. Las obras demandaron una inversión superior a los 6.377 millones de pesos por parte del Gobierno de Santa Fe y forman parte de la política provincial de recuperación y ejecución de infraestructura habitacional.

En Firmat se entregaron 55 viviendas que habían sido paralizadas por el Gobierno nacional a fines de 2023, mientras que en Villa Cañás se adjudicaron 30 unidades de un total de 45 construidas por la Provincia. En ambos casos, las obras incluyen viviendas adaptadas para personas con discapacidad y cuentan con infraestructura urbana para garantizar mejores condiciones de habitabilidad.

Durante los actos, Pullaro remarcó el impacto que tiene el acceso a la casa propia en la vida de las familias beneficiarias. “A partir de hoy van a tener una casa propia, y eso habla de un proyecto de vida, de valores y de todo lo que desean construir como núcleo familiar. Para nosotros es una enorme satisfacción poder contribuir a cumplir ese sueño”, expresó.

El mandatario provincial también hizo referencia al contexto económico nacional y sostuvo que la gestión pública debe ordenar prioridades para sostener la inversión. “Hoy la economía del país atraviesa un momento complejo y es difícil gestionar una familia, un municipio o una provincia porque los recursos son escasos. Por eso hay que establecer prioridades y administrar con austeridad y honestidad para que el dinero alcance”, afirmó.

En ese sentido, Pullaro contrastó la situación de Santa Fe con lo que ocurre en otras jurisdicciones del país, donde la obra pública y la construcción de viviendas se encuentran paralizadas. “La obra pública y la construcción de viviendas se han detenido en gran parte de la Argentina porque muchas provincias y municipios apenas pueden afrontar el pago de salarios. Sin embargo, en Santa Fe llevamos dos años consecutivos con récord de inversión pública, y eso fue posible porque logramos reducir el costo de las obras en un 40%”, señaló.

El gobernador aseguró que esa reducción de costos permitió reinvertir recursos en nuevos proyectos y programas provinciales. “Cuando la economía se contrae, el Estado tiene que invertir para sostener la actividad y las economías locales. La obra pública genera igualdad, desarrollo, oportunidades y trabajo. Cuando se administra con austeridad y no se roba, la plata alcanza y las cosas se pueden hacer”, concluyó.

Firmat: 55 viviendas que habían quedado paralizadas

En Firmat, la Provincia entregó 55 viviendas que formaban parte del Plan Nacional Casa Propia y que habían quedado paralizadas a fines de 2023. La inversión provincial destinada a finalizar los trabajos superó los 4.000 millones de pesos.

Durante el acto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, recordó que las obras se encontraban detenidas por decisión del Gobierno nacional y que fue la Provincia la que resolvió retomarlas. “Estas obras estuvieron detenidas durante mucho tiempo porque el Gobierno nacional decidió interrumpirlas. El gobernador tomó la decisión de retomarlas y terminarlas”, indicó.

Enrico también destacó el rol de la empresa contratista, que aceptó reiniciar los trabajos antes de la firma de los convenios definitivos. Según explicó, esa decisión fue posible por la confianza generada por la administración provincial. “Eso fue posible porque en Santa Fe cumplimos con los pagos en tiempo y forma y trabajamos con transparencia”, agregó.

El ministro precisó además que la Nación dejó sin continuidad 749 viviendas en distintos puntos del territorio santafesino y que el Gobierno provincial avanza en su recuperación. “Una por una las estamos retomando. Ya hemos reactivado más de 400, entre viviendas terminadas, en ejecución o en distintas etapas administrativas”, detalló.

Por su parte, la senadora provincial Leticia Di Gregorio valoró la decisión política de concluir las obras y subrayó el significado de la entrega para las familias adjudicatarias. “Estas viviendas habían quedado abandonadas por la Nación y su terminación fue una de las primeras gestiones que impulsamos. Hoy verlas finalizadas y entregar las llaves a cada familia es realmente emocionante”, expresó.

Las viviendas entregadas en Firmat corresponden al prototipo lineal compacto e incluyen unidades adaptadas para personas con discapacidad. El barrio lleva el nombre del expresidente Raúl Alfonsín.

Villa Cañás: nuevas unidades con infraestructura completa

En Villa Cañás, el Gobierno provincial construyó 45 viviendas y este jueves entregó 30 de ellas, las restantes serán adjudicadas por Crédito Nido. Del total adjudicado en esta etapa, 28 corresponden al prototipo compacto y dos fueron adaptadas para personas con discapacidad.

El nuevo barrio cuenta con infraestructura completa, que incluye cordón cuneta, alumbrado público, estabilizado granular, red eléctrica, agua potable y red cloacal. La inversión provincial destinada a esta obra superó los 2.377 millones de pesos.

La entrega de viviendas en Villa Cañás se suma a otras intervenciones que la Provincia viene desarrollando en el departamento General López, con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana, acompañar el crecimiento de las localidades y responder a una demanda habitacional sostenida.

De las actividades participaron el secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido; el secretario de Asuntos Electorales y Vinculación Regional, Roberto Vergé; el subsecretario de Planeamiento de Hábitat, Pablo Ábalos; la directora provincial de Intervención del Hábitat Rosario, Melina Giorgi; los intendentes de Firmat, Fabio Maximino; de Villa Cañás, Norberto Gizzi; y de Venado Tuerto, Lionel Chiarella; legisladores provinciales; y Francisco Alfonsín, nieto del expresidente Raúl Alfonsín.