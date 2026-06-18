Hughes: Pullaro inauguró el nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº 224

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves en Hughes la inauguración del edificio propio de la Escuela Secundaria Nº 224 “Patagonia Argentina”, una obra financiada íntegramente por la Provincia de Santa Fe, con una inversión superior a los 6.350 millones de pesos.

La apertura del nuevo establecimiento marca la concreción de una demanda largamente esperada por la comunidad educativa y forma parte del plan provincial de infraestructura escolar. El acto contó con la presencia de autoridades provinciales, locales, directivos, docentes, estudiantes y representantes de la cooperadora.

Durante la inauguración, Pullaro reivindicó el valor de la educación pública, el esfuerzo de las comunidades del interior productivo y el trabajo colectivo como camino para construir futuro. “Este pueblo de gente humilde me dio todo lo que soy hoy y los valores que intento transmitir desde el Gobierno. Los pueblos pequeños le aportan mucho a la Argentina con su trabajo, su esfuerzo y su producción, aunque muchas veces reciben mucho menos de lo que merecen”, afirmó.

Dirigiéndose a los estudiantes, el gobernador sostuvo que “si se esfuerzan y trabajan con compromiso, todos los sueños y proyectos que hoy tienen podrán hacerse realidad”. En ese marco, los convocó a “trabajar juntos y unidos para hacer más grande esta comunidad y toda la provincia”.

Pullaro también dejó una definición de tono político e institucional al remarcar que “hay un camino diferente para el país, que es el de una sociedad que se une, enfrenta los problemas y construye futuro de manera colectiva”.

Una obra largamente esperada

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó las características del nuevo edificio y subrayó el impacto de la inversión pública en la localidad. “Es una escuela funcional, de mantenimiento sencillo, que además generó empleo durante su construcción. Cuenta con diez aulas, laboratorio, salón de usos múltiples, cantina y espacios específicos para el trabajo de la cooperadora”, señaló.

Por su parte, la directora de la institución, Marisa Castiñeira, sostuvo que la inauguración representa “la concreción de años de esfuerzo, perseverancia, esperanza y trabajo colectivo”. Además, agradeció la decisión del Gobierno Provincial de llevar adelante la obra y afirmó que “la igualdad de oportunidades, el desarrollo humano y el progreso de las comunidades solo son posibles cuando las decisiones se transforman en hechos concretos”.

“Hoy nuestros jóvenes tienen finalmente una casa propia para construir su futuro”, expresó la directora.

A su turno, el presidente de la cooperadora escolar, Hernán Seibene, reflejó la emoción de toda la comunidad educativa por la concreción del proyecto. “Después de diez años de gestiones y pedidos, hoy vemos cumplido este sueño. Ahora nos queda el compromiso de cuidar y mantener este edificio para las próximas generaciones”, afirmó.

El nuevo edificio

La obra fue ejecutada por la empresa De Paoli y Trosce Constructora y comprende una superficie total de 5.000 metros cuadrados. El nuevo establecimiento cuenta con un patio central de 1.600 metros cuadrados destinado a actividades recreativas, una cancha multideportiva, diez aulas, un aula-taller equipada para prácticas de ciencias, un salón de usos múltiples de 215 metros cuadrados y una biblioteca de 110 metros cuadrados.

El proyecto también incluyó una intervención integral en el entorno urbano inmediato. En ese sentido, se ejecutó pavimento de hormigón armado con cordón cuneta sobre los tres frentes del predio y se realizó el entubamiento de la zanja de calle José Hernández, lo que permitió mejorar la accesibilidad, la seguridad y las condiciones de circulación en toda la zona.

De la actividad participaron también el ministro de Educación, José Goity; la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena; el secretario de Vinculación Regional y Asuntos Electorales, Roberto Vergé; la senadora provincial Leticia Di Gregorio; el diputado provincial Leonardo Calaianov; el intendente de Hughes, Mauricio Donati; y representantes de la comunidad educativa.