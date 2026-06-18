El Socialismo renovó autoridades y apuntó contra el ajuste de Milei

El Partido Socialista de Santa Fe reeligió a Joaquín Blanco y a Varinia Drisun como secretario general y secretaria general adjunta de la Junta Ejecutiva Provincial. La renovación se concretó en un encuentro realizado en la ciudad de Santa Fe, con la participación de intendentes, legisladores y referentes territoriales.

Continuidad en la conducción provincial

El Partido Socialista de Santa Fe renovó sus autoridades provinciales y consagró por un nuevo período a Joaquín Blanco y a Varinia Drisun como secretario general y secretaria general adjunta de la Junta Ejecutiva Provincial, respectivamente.

La definición se produjo en el marco de un encuentro partidario desarrollado en la ciudad de Santa Fe, con la presencia de intendentes, legisladores provinciales, concejales, presidentes comunales y autoridades locales de distintos puntos de la provincia.

Blanco se mostró “muy orgulloso” por la responsabilidad de asumir nuevamente la conducción partidaria a nivel provincial. “Creemos en la política que sirve, que sirve como servicio público, la de Miguel Lifschitz y Hermes Binner”, destacó.

En ese marco, resaltó “el protagonismo del Socialismo dentro del Frente Unidos” y sostuvo: “No solo estamos discutiendo cómo mejorar la vida de los santafesinos, sino cómo llevamos adelante un gobierno atento y solidario con aquellos que peor la están pasando con las políticas de Javier Milei”.

El diputado provincial advirtió, además, que “cada vez hay más santafesinos que no pueden llegar a fin de mes, que tienen problemas de empleo, o que tienen que cerrar su comercio o fábrica”.

“Una propuesta de esperanza y de cambio”

Durante su intervención, Blanco reivindicó la trayectoria del partido y su presencia territorial en la provincia. “El Socialismo tiene 130 años de historia en la Argentina y una presencia muy fuerte en Santa Fe con intendentes, presidentes comunales y concejales, pero fundamentalmente, con militantes en todos y cada uno de los departamentos de la provincia”, afirmó.

“Queremos llevar a cada rincón una propuesta de esperanza y de cambio porque creemos que una provincia más igualitaria es necesaria y posible”, agregó.

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, también puso el acento en el rol del partido dentro del escenario provincial y nacional. “El Socialismo es protagonista de la política de la provincia de Santa Fe y de la política nacional”, señaló.

García destacó que, “en un momento donde uno solo ve crispación y falta de un proyecto común y consensuado de futuro, mostramos unidad en una lista que consensua la territorialidad y la diversidad de sus representantes. Así es como vamos a reivindicar el rol transformador de la política”.

Drisun llamó a fortalecer la presencia territorial

Por su parte, Varinia Drisun manifestó: “Renovamos nuestro compromiso para seguir aportando a esta organización política, que ya tiene 130 años de vida, con el gran desafío de hacerla crecer en todo el territorio provincial y de que cada vez más jóvenes se entusiasmen con la posibilidad de transformar Santa Fe, que es una provincia decidida a pelear por su futuro”.

El exgobernador y actual diputado provincial Antonio Bonfatti auguró el inicio de “una nueva etapa con los valores de siempre porque mientras existan injusticias y no haya respuestas para los derechos más básicos de la gente, la voz del socialismo va a hacerse sentir para luchar por ellos y que se logren como hicimos en nuestras gestiones y seguimos haciendo hoy”.

“Siempre buscando el diálogo y el encuentro entre los santafesinos y los argentinos”, añadió Bonfatti.

Unidad, jóvenes y representación territorial

El senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi, consideró que “la realidad de Santa Fe requiere que haya instituciones y partidos políticos fuertes, con los pies en la tierra para conocer la realidad y con una mirada grande y amplia para tener nuevas propuestas y no repetir lo que ya se ha hecho”.

“En ese sentido, el Socialismo tiene un rol muy importante en la Legislatura y en todas las localidades que gobierna”, remarcó.

A su turno, el diputado provincial Mariano Cuvertino destacó “la conformación de una lista de unidad para la renovación de autoridades, con muchos jóvenes y mucha representación territorial, que es lo que hoy define al Socialismo en la provincia de Santa Fe”.

“Hacia adelante, seguiremos caminando para fortalecer Unidos como una herramienta para seguir transformando nuestra provincia”, sostuvo.

Referentes presentes

Del encuentro participaron la presidenta del Partido Socialista a nivel nacional, Mónica Fein; el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; los intendentes Alberto Ricci, de Villa Gobernador Gálvez; Pablo Pinotti, de Sunchales; Carlos Pighin, de Alvear; y Exequiel Ruani, de San José de la Esquina.

También estuvieron presentes los legisladores provinciales Lionella Cattalini, Leonardo Calaianov, Gisel Mahmud, María del Rosario Mancini, Fabián Cejas y Sergio Rojas; el concejal de Rosario Federico Lifschitz; y demás autoridades locales y provinciales del partido.