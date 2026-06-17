Hughes: 9 años y 6 meses de prisión para un hombre por abuso sexual y violencia de género

Un hombre de 33 años fue condenado en los tribunales de Melincué por hechos cometidos contra su expareja en un contexto de violencia de género. La causa fue investigada por el fiscal Julián Cochero y la sentencia fue dictada por la jueza Silvina Marinucci.

Condena por violencia de género en Hughes

Un hombre de 33 años, identificado por sus iniciales JEC, fue condenado a nueve años y seis meses de prisión por abusar sexualmente, agredir físicamente, amenazar y hostigar a su expareja en la localidad de Hughes, departamento General López.

La sentencia fue impuesta por la jueza Silvina Marinucci en el marco de un juicio de procedimientos abreviados desarrollado en los tribunales de Melincué. La investigación estuvo a cargo del fiscal Julián Cochero, quien reunió las pruebas que permitieron arribar a la condena.

Los delitos fueron cometidos en perjuicio de la expareja del condenado y en un contexto de violencia de género, según precisó el Ministerio Público de la Acusación.

Los hechos investigados

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal Cochero, entre septiembre y octubre de 2024 el condenado maltrató verbal y físicamente a la víctima en reiteradas oportunidades. En ese marco, le provocó heridas en distintas partes del cuerpo.

El representante del MPA también señaló que el hombre ingresó sin autorización al domicilio de la mujer y la agredió sexualmente. Además, indicó que el condenado la hostigó mediante mensajes enviados a través de redes sociales y la amenazó de muerte.

La Fiscalía sostuvo que la víctima se encontraba en una situación de gran vulnerabilidad, en función de las características particulares del caso y del vínculo previo con el agresor.

Los delitos atribuidos

En el juicio abreviado, el condenado reconoció su responsabilidad penal como autor de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, lesiones leves dolosas, amenazas y violación de domicilio.

Todos los delitos fueron considerados cometidos en el marco de violencia de género. Junto con su abogado defensor, el hombre aceptó la pena de nueve años y seis meses de prisión y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

Reserva de identidad

La identidad completa del condenado no se informa con el objetivo de evitar la revictimización de la mujer, ya que los hechos ocurrieron en una localidad pequeña del sur de la provincia de Santa Fe.

La reserva busca preservar a la víctima y evitar que la difusión del caso facilite su identificación indirecta.