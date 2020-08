Perotti anunció el cierre de todas las actividades a partir de las 19.30

El gobernador pidió que no haya movimiento desde ese horario en todo el Gran Rosario, Venado Tuerto y Firmat para disminuir la cantidad de contagios.

El gobernador Omar Perotti anunció anoche que en el gran Rosario, Venado Tuerto y Firmat no se podrán realizar actividades a partir de las 19.30, desde hoy y hasta el 11 de septiembre. Solo funcionarán las farmacias de turno, y los comercios con delivery y el take away hasta las 23.

Perotti reconoció que el pico de casos de coronavirus, que ayer superó los 500 en la provincia (ver página 6), obligó a volver atrás y puntualizó que ya no se podrá salir a realizar actividad alguna, a partir de las 19.30, todos los días. Es decir que los locales comerciales (bares, restaurantes, peluquerías y gimnasios, entre otros negocios) deberán cerrar sus puertas a esa hora y podrán circular por las calles solo las personas que realicen actividades esenciales.

El gobernador aclaró que únicamente “estarán abiertos las farmacias de turno, y los comercios con delivery y los locales de comidas para llevar (take away) hasta las 23”.

En cuanto a las actividades recreativas, se podrá salir a caminar por los espacios públicos (con tapabocas), también hasta las 19.30.

Más controles

Estas nuevas restricciones se aplican a Rosario y el Gran Rosario (desde Timbúes y hasta Arroyo Seco), además de Venado Tuerto y Firmat, por los próximos 14 días. Y para asegurarse de que se cumplan, desde Gobernación confirmaron a La Capital que se reforzarán los controles en las calles.

El objetivo de estas medidas restrictivas es evitar las aglomeraciones y los encuentros después de las 19.30 en cualquier lugar de la ciudad, salvo que se trate de cuestiones esenciales.

“Queremos disminuir la circulación y no las actividades”, declaró ayer el gobernador en conferencia de prensa, luego de haber mantenido reuniones con el presidente Alberto Fernández y con los intendentes de todas las ciudades de la provincia. De hecho, estos anuncios fueron realizados con la presencia de varios referentes comunales, entre los que se encontraba el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

En este marco, el municipio indicó que “las licencias de conducir que tengan vencimiento entre el 11 de septiembre y el 31 de octubre tendrán una prórroga de 180 días”.

Hasta el 20 de septiembre

Horas antes de que el gobernador Perotti anunciara estas medidas restrictivas que prohíben salir a la calle a partir de las 19.30, el presidente de la Nación, Alberto Fernández indicó que la cuarentena se extenderá hasta el 20 de septiembre en todo el país.

A su vez, el mandatario expresó que en Buenos Aires se podrán realizar reuniones de hasta 10 personas en espacios públicos. En tanto, en Rosario las reuniones podrán ser solo hasta las 19.30.

El avance de las temperaturas más cálidas, y los días más largos harán más difícil restringir el movimiento nocturno, un objetivo claro que se puso el gobierno de Perotti para intentar frenar los contagios que crecen de manera exponencial sobre todo en las grandes ciudades.

El gobernador recalcó que en la provincia hay ciudades con circulación comunitaria del virus, y ayer se sumó a la capital provincial.

Lo que inquieta ahora por sobre todo es la ocupación de camas generales y críticas para responder a la pandemia. Por este motivo, el mandatario provincial subrayó la necesidad de “ser responsables y cuidar las medidas de prevención”, de manera de que el sistema de salud pueda dar respuesta a la demanda que ya se sabe, seguirá aumentando en los próximos días.