Música, comparsas y gran fiesta popular: Villa Cañás vive el Carnaval Mario Guerra

Villa Cañás volverá a llenarse de color y alegría con la realización del 3º Carnaval “Mario Guerra”, una propuesta organizada por la Municipalidad de Villa Cañás a través de su Dirección de Cultura.

El evento tendrá lugar este viernes 6 de febrero, desde las 20.30, en la rotonda de avenidas 50 y 51, y está pensado como una gran fiesta popular abierta a vecinos de la ciudad y de toda la región.

La noche contará con una nutrida grilla artística, con ritmos, danza y expresiones culturales que le darán identidad al carnaval local. Sobre el escenario y el circuito festivo se presentarán LaCañá Candombe, Vaiú Bloco (percusión y movimiento), las comparsas La Fusión y Cañás Brilla, el grupo de danzas La Gauchito Gil, y un gran cierre musical a cargo de Diego Márquez.

Además del espectáculo central, la propuesta incluirá concurso de disfraces, la elección de los reyes del carnaval y una variada oferta gastronómica, con carros de comidas y bebidas, el Fogón Tradicionalista “José Hernández” a cargo del buffet y un puesto de venta de espuma loca del Club de Leones.

Con entrada libre y un fuerte espíritu comunitario, el Carnaval “Mario Guerra” se presenta como una oportunidad para compartir en familia y con amigos, celebrar la cultura popular y disfrutar de una noche a puro ritmo en el corazón de la ciudad.