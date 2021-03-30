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Amenábar

La provincia entregó fondos por $177.000.000 a ciudades y pueblos de la región

Publicado el
Sancti Spíritu Fondos
Villa Cañás, Venado Tuerto, Rufino y Firmat las ciudades beneficiadas. También recibieron aportes Santa Isabel, María Teresa, Sancti Spíritu, entre otros pueblos.
El Martes 30 de marzo, a las 11:00 horas, el Ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Marcos Corach acompañado del Secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional José Freyre entregaron fondos de Obras Menores y del Plan Incluir.
Con la presencia de los intendentes de las 4 ciudades del departamento y Presidentes comunales se realizó la entrega de aportes y firma de convenios que en su conjunto llegan a $177.000.000. La actividad se desarrolló en la Casa del Bicentenario de la ciudad de Venado Tuerto.
Se firmaron convenios por Plan Incluir para las siguientes localidades:
  • WHEELWRIGHT: AV. ARGENTINA Construcción cordon cuneta y badenes de hormigón y estabilizado granular. $4.800.134,08
  • MELINCUÉ: SISTEMA VIDEOVIGILANCIA. Nuevas cámaras y actualizacion tecnológica. $3.878.572,00
  • SAN GREGORIO: Veredas en Plaza – Cordón Cuneta – Canales a cielo abierto. $10.669.095,53
  • MURPHY: REPARACIÓN CARPETA ASFALTICA Y CORDON $9.999.048,43
  • CARMEN: CORDON CUNETA – ESTABILIZADO $6.999.977,90
  • MARÍA TERESA: PUEBLO VIEJO $13.930.185,59
  • LABORDEBOY: 3 CUADRAS PAVIMENTO H° $4.958.349,11
  • HUGHES: CORDON CUNETA Y DESAGUES $15.302.560,00
  • FIRMAT: B° Puesta en valor barrio Centenario / Recambio de lunimarias LED $22.850.000,00
  • RUFINO: Construcción de Cordón Cuneta y Bocacalles.45 CUADRAS $23.729.592,25
  • DIEGO DE ALVEAR: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA $3.500.000,00
  • SANCTI SPÍRITU: CORDÓN CUNETA, MEJORADO, VEREDAS $4.500.000,00
Mientras que por Fondos de Obras Menores los aportes son los siguientes:
  • SANCTI SPÍRITU GASTOS CORRIENTES $ 2.170.490,89
  • ELORTONDO OBRAS MENORES – Reparacion completa de calle Gral. Lopez. $ 967.757,38
  • ELORTONDO GASTOS CORRIENTES $ 2.453.376,46
  • VILLA CAÑAS GASTOS CORRIENTES $ 3.713.559,88
  • VENADO TUERTO GASTOS CORRIENTES $ 29.054.598,78
  • SANTA ISABEL GASTOS CORRIENTES $ 2.413.144,54
  • LAZZARINO GASTOS CORRIENTES $ 984.759,38
  • FIRMAT GASTOS CORRIENTES $ 7.569.506,64
  • AMENABAR FONDOS COVID $ 500.000,00
  • CARRERAS OBRAS, VEHÍCULOS, BACHEO, EQUIPAMIENTO RODADOS $ 2.978.670,00
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