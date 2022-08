El gobernador Omar Perotti recorrió en Murphy el obrador del gasoducto regional sur

🔊 LEER NOTA



Los trabajos beneficiarán a más de 10.000 habitantes de ocho localidades, y demandan una inversión de $1.272 millones. “No me cabe duda de que esto va a potenciar a toda la región”, aseguró el gobernador.

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, recorrió este miércoles en la localidad de Murphy el obrador de los trabajos de ampliación del «Gasoducto Regional Sur» (GRS), que beneficiarán a más de 10.000 habitantes de ocho localidades, con una inversión de 1.272 millones de pesos.

“Es una obra esperada durante tantos años, que sin duda la queremos tener lo antes posible terminada, fundamentalmente por la expectativa que tiene en cada una de las localidades donde va a haber refuerzos y donde va a llegar por primera la red domiciliaria”, indicó el gobernador.

El GRS involucra la construcción de 18 kilómetros de gasoducto, 9 kilómetros de refuerzo en la alimentación, tres ampliaciones y un ramal de 15 kilómetros que abastecerá de gas natural a Melincué. Además, beneficiará a industrias, comercios y familias de Venado Tuerto, Carmen, Murphy, Chovet, Firmat, Casilda y Teodelina. Tiene un plazo de obra de 12 meses.

“Es uno de los elementos más esperados. La región quedó muy rezagada frente a otras en la provisión de gas y hay que recuperar terreno”, propuso Perotti, y agregó: “Tenemos la satisfacción de haber destrabado la obra que parecía condenada a no arrancar nunca”.

“Hemos tomado la decisión de hacerla, lo hacemos como provincia porque queremos que esta región tenga expansión, porque este servicio no es solamente calidad de vida de los vecinos, sino un esquema competitivo para la industria. No me cabe duda de que esto va a potenciar a toda la región”, aseguró el gobernador.

Por su parte, el secretario de Empresas y Servicios Públicos, Carlos Maina, explicó que se trata de “una obra que se reinicia después de muchos años, que va a mejorar notablemente la calidad y la cantidad del servicio”.

De la recorrida participaron también, el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre, y la presidenta comunal local, Graciela Masante, entre otros.