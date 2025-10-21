El bondi de la renovación en Villa Cañás: Fuerza Patria recorre la provincia con la candidatura de Caren Tepp

«Nuestra cabeza piensa donde nuestros pies pisan»: En el tramo final de la campaña electoral, el denominado bondi de la renovación —vehículo insignia de Fuerza Patria— llegó este martes a la ciudad de Villa Cañás, continuando su recorrido por distintas localidades santafesinas en apoyo a la candidatura de Caren Tepp a diputada nacional.

En diálogo exclusivo con Leguas Noticias, Bruno Taddia, concejal de Venado Tuerto y referente militante de Fuerza Patria, destacó la magnitud del trabajo territorial que el espacio viene desarrollando en toda la provincia.

“Una localidad más que estamos recorriendo con el bondi de la renovación. El espíritu de esta campaña fue salir al encuentro, recorrer los 19 departamentos y escuchar a la gente. Llevamos más de 3.500 kilómetros y esta es la ciudad número 80 que visitamos”, expresó Taddia, quien remarcó que la propuesta de Tepp “se construye de abajo hacia arriba, con articulación y compromiso junto a los referentes locales”.

El edil venadense subrayó que la impronta de Fuerza Patria se diferencia de las tradicionales campañas políticas centradas en el discurso de los candidatos:

“Mientras la mayoría de las campañas se trata de que los candidatos hablen, Caren apuesta a escuchar, a vincularse, a comprender lo que le pasa a la gente. Ella siempre dice: ‘nuestra cabeza piensa donde nuestros pies pisan’, y eso sintetiza el sentido de esta construcción”.

Consultado sobre el liderazgo de Tepp, Taddia resaltó su capacidad de conexión con los vecinos y su coherencia militante:

“Caren es una militante que vive y siente como el pueblo. Tiene carisma, comprensión y una potencia política enorme. Viene de los movimientos sociales, conoce la realidad de los barrios populares de Rosario y sabe lo que le pasa al jubilado, al docente, al trabajador. Eso la diferencia de muchos dirigentes que están desconectados de la realidad cotidiana”.

Por último, Taddia enfatizó que el acompañamiento a Tepp representa “una alternativa genuina para transformar la provincia desde una mirada popular y territorial”.

“Estamos convencidos de que Caren Tepp es la mejor opción para representar a Santa Fe en el Congreso. Fuerza Patria viene demostrando que se puede hacer política desde la cercanía, la coherencia y el compromiso con la gente”, concluyó.

La recorrida estuvo acompañada por el concejal electo José «Pepe» Rolando, el presidente comunal de Santa Isabel Pablo Giorgis junto a referentes de Ciudad Futura y del Partido Justicialista de Villa Cañás.

El colectivo de la renovación estuvo presente también en la ciudad de Teodelina y continuará su recorrido en los próximos días por distintas localidades del sur santafesino, en el cierre de una campaña marcada por la militancia, la escucha y la presencia en el territorio.