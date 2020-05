Cristina Gómez asumirá el frente de Anses Venado Tuerto

La dirigente justicialista María Cristina Gómez será designada como nueva jefa de la UDAI Venado Tuerto de Anses, empezando de esta forma el gobierno nacional a cubrir los cargos que estaban vacantes en la región.

El nombre de la excandidata a senadora se venía barajando desde hace un tiempo, pero recién se confirmó en las últimas horas, luego de la salida de Alejandro Vanoli de la conducción nacional del organismo y el nombramiento de María Fernanda Raverta.

La propia Gómez le confirmó a Venado24 que “ya está firmada la resolución pero todavía no estoy oficialmente designada, no hay fechas de asunción en el cargo”, situación que obviamente está vinculada a la cuarentena, dado que la oficina local de Anses no se encuentra atendiendo al público.

De manera llamativa, el gobierno encabezado por Alberto Fernández dilató más de la cuenta los nombramientos en algunos cargos, tales los casos de las dependencias locales de PAMI y Anses. De hecho, en la obra social sigue estando al frente Marisa Maldonado, quien ingresó como militante de Cambiemos; y en Anses permaneció como máxima autoridad local Fernando Pena hasta el pasado 3 de febrero, cuando hizo público que había sido su último día de trabajo: “Me quedo con muchas sensaciones, pero sin lugar a dudas, la tranquilidad de haber dejado todo, valorando enormemente la oportunidad de tanto aprendizaje”, decía entonces el dirigente macrista en sus redes sociales.

María Cristina Gómez es una de las principales referentes del justicialismo en el departamento General López. Se desempeñó durante 16 años al frente de la comuna de María Teresa, a la que logró convertir en un bastión peronista, hasta que decidió dar el salto presentándose en la interna de senadores por el Frente de Todos. A pesar de no estar avalada por ninguno de los candidatos a gobernadores (Omar Perotti y María Eugenia Bielsa tuvieron otros postulantes en la región) logró imponerse en la interna, donde sí contó con el apoyo de la mayoría de Unidad Ciudadana y La Cámpora. Luego en las generales fue derrotada por el radical Lisandro Enrico.

A pesar de los méritos acumulados, Gómez no obtuvo ningún nombramiento en el gobierno provincial, pero ahora recala al frente de Anses, una estructura que en los últimos años les sirvió de despegue político a la actual diputada Paola Bravo y al concejal Darío Jeannot.

Gestionando

En las últimas horas, Cristina Gómez realizó declaraciones vinculadas al Ingreso Familiar de Emergencia que implementó el gobierno nacional a través de Anses, todo un indicio de su nombramiento inminente.

La dirigente departamental estuvo brindando asistencia a los vecinos del departamento General López para poder cumplimentar con el procedimiento y estar en condiciones de recibir el beneficio. “No era tan simple como creíamos.

Hay muchas comunas que han puesto a sus trabajadores sociales para que asistan a los que quieran inscribirse y han buscado a las personas que están en condiciones de recibir este beneficio. Estuvieron los trabajadores a disposición de forma diaria en función de los cronogramas. Nosotros entendimos que estando en cuarentena y quedándonos en casa, podíamos ser útiles colaborando con los que necesitan ayuda”, indicó.

Saludo de concejales

En paralelo, esta tarde los concejales justicialistas de Venado Tuerto celebraron la designación de la expresidenta comunal de María Teresa en Anses: “Tuvo un excelente desempeño electoral el año pasado en el departamento y cuenta con una dilatada trayectoria como presidente comunal de la localidad de María Teresa, donde ejerció la jefatura durante 16 años, con marcado sentido social, apuntando a estrategias de contención con los sectores más vulnerables y distribución equitativa de la riqueza”, reza el comunicado firmado por Patricio Marenghini, Emilce Cufré y Pablo Rada.

