Cicloturismo en Villa Cañás: Una propuesta para disfrutar del deporte y la naturaleza

El próximo domingo 2 de noviembre, Villa Cañás será escenario de una nueva jornada de cicloturismo recreativo, organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad. La iniciativa busca promover la actividad física al aire libre y el disfrute de los paisajes rurales de la región.

El punto de encuentro será en el escudo de la ciudad, ubicado en la intersección de avenidas 51 y 50, desde donde la caravana de ciclistas partirá a las 8.30 horas. El recorrido comprenderá 40 kilómetros por caminos rurales, con velocidad controlada, permitiendo que cada participante pueda disfrutar del trayecto en un ambiente seguro y recreativo.

La inscripción, con un costo de 8.000 pesos, incluye desayuno, hidratación y una medalla finisher para todos los que completen el circuito. Además, al finalizar la jornada se realizará un importante sorteo de regalos entre los participantes.

Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo comunicándose al 3462-367404 o completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/NsTcTPCSxUX6QmJW8