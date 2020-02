Carmen trabaja para ser un pueblo cada vez más lindo, limpio y ordenado

El año comenzó cargado de trabajos desde la Comuna para mantener al pueblo más limpio y ordenado. Se trata de una de las líneas de acción principales dispuestas por la gestión de Walter Czelada, quien considera que “son tareas fundamentales para mejorar la vida de las personas, pequeñas intervenciones que producen un gran cambio en beneficio de todos”. En ese sentido, el presidente comunal destacó que en los últimos días se difundió el reglamento para Espacios Públicos de la Organización “Parques Alegres” que especifica una serie de pautas que tiendan a mejorar la convivencia y a mantener el buen estado de los parques, uno de los atributos más destacados del pueblo.

La campaña “Cuidá tus parques” indica como principios a seguir: no tirar basura y si se la encuentra, recogerla y ponerla en los contenedores; no dañar ni rayar las instalaciones; pedir un permiso comunal para realizar un evento; no circular ni estacionar vehículos dentro del parque; no dañas las plantas, árboles y jardines; no utilizar los adultos los juegos de niños; respetar a los demás visitantes del parque; usar equipos de sonido con volumen bajo; denunciar cualquier delito, pleito o agresión entre personas. “Conservar nuestros parques depende de la buena conciencia de todos”, expresó Czelada.

A su vez, el mandatario local señaló la importancia de los colores que embellecen a la plaza del pueblo, generando una energía positiva para toda la comunidad. “Con el lema #CarmenQuéLindoEstás que publicamos a través de las redes sociales queremos sintetizar el espíritu de estas políticas de espacios públicos que consideramos una pieza esencial en el armado de un gran pueblo. No son medidas menores, en absoluto, son un eje central porque modifican el ambiente en el que vivimos y eso tiene consecuencias en la vida de todos”, explicó la máxima autoridad política de la localidad.

Además, Czelada recordó los trabajos realizados para el mantenimiento de los caminos rurales, resolviendo los efectos negativos de las inclemencias del tiempo que los afectan complicando la circulación y, por lo tanto, golpeando al trabajo de la región. En ese sentido, el dirigente local subrayó que la Comuna ofrece mano de obra gratuita para la colocación de alcantarillas, dejando a los productores únicamente la compra de los tubos.

Al mismo tiempo, la Comuna retiró los vehículos abandonados en la vía pública y los espacios verdes con el fin de optimizar la limpieza y contribuir a la seguridad del pueblo al quitar estos restos que funcionaban no solo como un obstáculo sino como un riesgo sanitario para la comunidad. “Nosotros queremos no solo tener un pueblo con mejores servicios, sino también más lindo y saludable, que se viva alegremente y creo que estamos en camino de conseguirlo con creces”, aseguró Czelada.

Me gusta: Me gusta Cargando...