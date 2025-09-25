Allanamiento en Villa Cañás: Detuvieron a un hombre con dos pedidos de captura

En la mañana de este jueves, personal de la Comisaría 6ª de Villa Cañás llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de Calle 55 y 38, en cumplimiento de una orden judicial emitida el pasado 24 de septiembre.

La medida fue dispuesta por la Fiscalía, luego de un relevamiento que confirmaba la presencia del sospechoso en la localidad. Al realizar las consultas correspondientes, se constató que el hombre tenía dos pedidos de captura activos, uno de ellos fechado en julio de este año, vinculado a un hecho de abigeato.

El procedimiento contó con la colaboración del Grupo de Irrupción de la Agrupación Cuerpos de Venado Tuerto y móviles con personal de las Comisarías 5ª, 6ª y 7ª.

Tras su detención, el sujeto fue trasladado a sede policial para el labrado de las actuaciones correspondientes y posteriormente remitido a la Alcaidía Departamental.