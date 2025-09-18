Vialidad Nacional mejora la Ruta Nacional 33 en varios frentes

Vialidad Nacional avanza con acciones de mantenimiento y reparación de la Ruta Nacional 33 entre Rosario y Rufino. Con diversos frentes de obra, se interviene la calzada con tareas de bacheo, sumado al corte de pasto y desmalezado. Las mejoras se completan con reposición de cartelería y reemplazo de barandas, especialmente en zonas de curvas.

Los principales arreglos se concentran entre Firmat y Venado Tuerto. Las intervenciones incluyen el fresado de deformaciones y desprendimientos de la calzada, más la recomposición de la superficie de rodamiento con una nueva capa de material asfáltico en caliente sobre los trayectos mejorados.

Debido a la presencia de maquinaria, que incluye equipos de fresado y pavimentación, se produce la reducción de un carril, con paso alternado coordinado por banderilleros. Luego de recomponer la RN 33 en la travesía urbana de Firmat, este frente avanza entre Firmat y el acceso a Chovet, en dirección a Venado Tuerto.

Por otro lado, un segundo equipo de tareas, asentado en el campamento Casilda, procede con acciones de bacheo preventivo y recomposición de banquinas en el trayecto urbano de esta localidad y en la salida hacia Sanford.

Un tercer frente de trabajo progresa con tareas de desmalezado entre Rufino y Venado Tuerto, con el corte de pasto de banquinas y zona de camino, más el despeje de cartelería y barandas. Estas acciones de mantenimiento se completaron entre Rufino y Firmat, con un avance hacia Rosario que se ubica actualmente entre Villada y Casilda.

Esta serie de trabajos de conservación sostendrán las condiciones de transitabilidad de la RN 33 hasta concretar la licitación de su operación y mantenimiento, en el marco de la Red Federal de Concesiones.

Si requiere asistencia para emergencias podrá comunicarse con el Centro de Atención al Usuario las 24 horas, todos los días, llamando a las líneas gratuitas 0800-222-6272 / 0800-3330073 o enviando un mensaje de texto vía Whatsapp. Además, antes de iniciar un viaje es importante verificar el estado de las rutas en la web de Vialidad Nacional: argentina.gob.ar/rutasnacionales.

Por otras consultas, gestiones y/o reclamos podrá comunicarse de lunes a viernes de 9 a 17 horas llamando al 0800-222-6272 / 0800-333-0073, vía correo electrónico a la dirección [email protected] o mediante el formulario web.