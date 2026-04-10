Santa Fe aprobó la nueva Ley Orgánica de Municipios y redefine el sistema de gobierno local

La Legislatura sancionó la primera gran norma derivada de la reforma constitucional de 2025. El Senado aceptó las modificaciones de Diputados y dio respaldo unánime al texto final que regirá para los 365 gobiernos locales de la provincia. La oposición cuestionó la falta de recursos y votó en contra en la Cámara Baja.

La Legislatura de Santa Fe sancionó la nueva Ley Orgánica de Municipios, una de las principales normas derivadas de la reforma constitucional de 2025, que redefine la organización institucional de los 365 gobiernos locales de la provincia y establece que todas las localidades pasarán a ser municipalidades.

La aprobación se completó luego de que el Senado de Santa Fe aceptara las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados de Santa Fe, otorgando sanción definitiva al texto que ahora será promulgado por el Poder Ejecutivo.

Se trata de la primera gran ley del nuevo andamiaje institucional santafesino, sancionada a poco más de seis meses de la reforma constitucional, y que funcionará como norma general para todos los gobiernos locales que no dicten su propia Carta Orgánica.

Una ley para los 365 gobiernos locales

La nueva legislación reemplaza una normativa vigente desde hace más de seis décadas y establece el marco general que regirá la organización política y administrativa de los municipios.

La norma determina que ya no habrá distinción entre comunas y municipios: todas las localidades serán municipalidades, con un intendente al frente del Poder Ejecutivo.

El sistema prevé:

Comisiones municipales en localidades de hasta 10.000 habitantes.

Concejos municipales en ciudades de mayor población.

Mandatos de cuatro años con posibilidad de una reelección.

Representación proporcional en los cuerpos legislativos.

Y posibilidad de dictar cartas orgánicas en municipios de más de 10.000 habitantes.

El artículo 3 establece que la ley se aplicará a los municipios que no estén facultados para dictar su Carta Orgánica o que, estando facultados, no la hayan elaborado, y también funcionará como norma supletoria para aquellos que sí la tengan.

Votación dividida en Diputados y respaldo unánime en el Senado

El Senado había aprobado en febrero el proyecto por unanimidad tras varias semanas de debate y consultas a distintos actores institucionales.

En cambio, el tratamiento en Diputados mostró una fuerte división política.

El dictamen elaborado por un plenario de comisiones fue aprobado con 30 votos a favor —los 27 del oficialismo más Juan José Piedrabuena, Omar Paredes y Edgardo Porfiri— y 17 en contra, correspondientes al interbloque justicialista, los sectores celestes y la izquierda.

Durante el debate, la diputada Celia Arena afirmó que el oficialismo “logró unir a toda la oposición en el voto negativo”.

Tras la media sanción, el proyecto volvió al Senado, que aceptó por unanimidad las modificaciones introducidas por Diputados y dio sanción definitiva a la ley.

Cambios introducidos en el texto

En el paso por Diputados se modificaron cinco artículos:

Artículo 22 (gobiernos locales),

Artículo 56 (órganos y sistemas de control),

Artículo 72 (expropiaciones),

Artículo 94 (transición entre gobiernos),

Artículo 106 (concejos municipales).

El diputado Joaquín Blanco destacó que se trata de la primera gran ley posterior a la reforma constitucional y recordó que el proyecto original del Ejecutivo tenía 60 artículos, mientras que el texto final aprobado cuenta con 112.

Por su parte, el legislador José Corral subrayó que la norma reconoce una agenda amplia para los municipios y fortalece el modelo de autonomía y municipalismo de la provincia.

Críticas de la oposición

Desde la oposición se multiplicaron los cuestionamientos al proyecto.

El diputado Fabián Palo Oliver advirtió que la ley excluye derechos laborales y vulnera el espíritu de la autonomía municipal.

Para Marcos Corach, la norma es “una cáscara vacía con autonomía de papel” y sostuvo que el Poder Ejecutivo mantiene control sobre los intendentes.

La diputada Lucila De Ponti calificó la ley como una oportunidad perdida y cuestionó su carácter declarativo.

También expresaron objeciones Silvia Malfesi, Alicia Azanza, Natalia Armas Belavi, Verónica Baró Graf y la propia Arena, quien afirmó que la ley no garantiza recursos ni transforma de fondo el sistema de gobiernos locales.

Cómo será la nueva organización de los municipios

El artículo 22 define el esquema institucional que regirá desde 2027.

En municipios de hasta 3.000 habitantes habrá comisiones municipales de tres miembros elegidos junto al intendente, con dos bancas para la lista ganadora y una para la segunda fuerza que supere el piso electoral.

Entre 3.000 y 10.000 habitantes, las comisiones tendrán cinco miembros: tres para la lista ganadora y dos distribuidos proporcionalmente entre las demás fuerzas.

En localidades de más de 10.000 habitantes habrá intendente y concejo municipal elegido por voto directo mediante sistema de representación proporcional.

Los concejos se renovarán completamente cada cuatro años, salvo en municipios de más de 20.000 habitantes, donde la renovación será por mitades cada dos años.

Un paso clave del nuevo esquema institucional

El diputado Sergio Rojas sostuvo que la ley cumple el mandato de la nueva Constitución y ordena un sistema institucional que estaba desactualizado desde hace décadas.

En la misma línea, el diputado Leo Calaianov señaló que la norma representa un paso clave para actualizar la organización de los municipios, fortalecer su capacidad de respuesta y dotarlos de herramientas modernas de gestión.

Según expresó, se trata de una ley construida a partir del diálogo y orientada a mejorar el funcionamiento de las ciudades y pueblos de la provincia.

Lo que viene

Tras la sanción de la Ley Orgánica de Municipios, el oficialismo prevé avanzar con la ley de régimen electoral, otra de las normas centrales derivadas de la reforma constitucional que permitirá completar el nuevo esquema institucional de Santa Fe.