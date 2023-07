Pullaro pedirá conducir las fuerzas federales en Santa Fe si es gobernador

🔊 LEER NOTA



El ex ministro de Seguridad de Santa Fe afirmó que, de ser elegido, solicitará la coordinación de las fuerzas nacionales en la provincia. “No podemos permitir que a la Argentina la llenen de droga y que el Estado nacional no reaccione”, dijo.

En la presentación de Horacio Rodríguez Larreta también estuvo presente Maximiliano Pullaro, ya candidato a gobernador de la Provincia de Santa Fe. El ex ministro de Seguridad aseguró que pedirá conducir a las fuerzas policiales provinciales, pero también a los efectivos federales dentro del territorio santafesino. “Alguien tiene que hacerse cargo de ello. No pueden estar de manera descoordinada como lo estuvieron durante todo este tiempo aquí en la provincia de Santa Fe”, dijo Pullaro. “Claudio Brilloni (ministro de Seguridad actual) es un buen cuadro de seguridad, pero si no tiene el poder para conducir todas las fuerzas que tiene los resultados son los que estamos viendo”, consignó. “Quiero conducir, como gobernador de la Provincia si me toca ser, los 6.000 hombres y mujeres que envíe el gobierno nacional. Eso nos va a permitir estructurar una política preventiva, investigativa, de articulación con la justicia. Reducir la violencia y el delito”.