Pullaro: “No se entiende que Perotti no defienda los intereses de Santa Fe”

🔊 LEER NOTA



Lo expresó este jueves por la mañana Maximiliano Pullaro quien preside el bloque de la UCR en la Cámara de Diputados y es precandidato a senador nacional. Junto a otros legisladores provinciales estuvo en Esperanza para participar de la presentación de Cristian Cammisi como candidato a concejal.

“¿Alguno se imagina al gobernador de Mendoza no defendiendo los intereses de la industria del vino? ¿O al de Tucumán no haciendo lo propio si atacan la industria de la caña de Azucar?” Se pregunto Pullaro. “Bueno al gobernador Omar Perotti no se lo escucha hablar sobre el cierre de las exportaciones de carne, ni de la Ley de Biocombustible que afectan a industrias santafesinas y por ende al trabajo de los santafesinos. No se entiende que Perotti no defienda los intereses de Santa Fe”, enfatizó.

Acompañado del senador provincial Felipe Michlig, el ex vicegobernador Carlos Fascendini, la diputada Jimena Senn, y el concejal de Esperanza Rodrigo Müller, Pullaro recordó parte de la historia de la ciudad y su importancia en la historia Argentina. “Desde acá salió la colonización agrícola del país, se plantó la semilla de la Ley de Educación Obligatoria y en la plaza de la ciudad se realizó el primer matrimonio civil. Tenemos que recuperar esa pujanza reconstruyendo la cultura del Trabajo y la Educación”, señaló “Somos parte de un proyecto de país, queremos ganarle al kirchnerismo ahora y en el 2023, en la provincia, en cada ciudad y en toda la Argentina. Queremos ganar estas elecciones para llegar al Senado nacional y defender a los santafesinos, algo que los senadores kirchneristas no hacen. Perotti y sus senadores no abren la boca, le tienen miedo a Cristina”, añadió.

Por su parte el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig sostuvo que: “Hoy el gobierno nacional y el provincial, que son del mismo signo partidario, están sumidos en una preocupante decadencia institucional, minados de medidas errática en la administración de la pandemia, en decisiones económicas en el plano local como internacional que ponen en jaque a muchos sectores que cada vez la están pasando peor, que es lo que nos obliga a intentar poner un freno al gobierno kirchnerista”.

Pullaro acompañado por el candidato a concejal Carlos Cammisi y los legisladores recibieron a los medios locales, recorrieron parte de la localidad y dialogaron con algunos vecinos. El precandidato a senador por Juntos por el Cambio se detuvo unos minutos en la plaza para recordar la historia de el protestante y la católica que no querían renunciar a su fe y por tanto decidieron celebrar sus votos matrimoniales allí delante del todo el pueblo, dando origen con ese gesto a la primera unión civil de la República Argentina.

Pullaro es secundado por los radicales Carolina Piedrabuena como 2° candidata a la senaduría y Felipe Michlig como senador suplente. La categoría a diputados la encabeza el legislador del PRO Gabriel Chumpitaz y Victoria Tejeda quien fuera diputada provincial por la UCR en el período 2011 – 2015.