Maximiliano Pullaro reunió a su Gabinete en Venado Tuerto

El gobernador destacó que “llevar el gabinete al territorio agiliza las respuestas que la población espera”. Dijo que uno de los ejes del encuentro fue la obra pública. Y se detallaron las gestiones para la reparación de las rutas nacionales.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó hoy una nueva reunión con el Gabinete de gestión de gobierno. En esta oportunidad, la actividad se realizó en la ciudad de Venado Tuerto.

Pullaro sostuvo que “vamos a seguir llevando adelante las reuniones de Gabinete en distintas localidades de la provincia. Es importante porque queremos tener un Gabinete cercano a la gente, al territorio, a los problemas de los vecinos y rápidamente poder articular con los municipios y comunas para poder resolverlos”.

Además de los ministros y secretarios que integran el equipo de gestión del Gobernador, participaron intendentes y presidentes comunales del departamento, como así también legisladores provinciales oriundos de la región.

Tras la reunión, el Gobernador sostuvo que uno de los ítems más importante de la actividad fue “la obra pública, que es uno de los temas que más se trató en la reunión. Las obras nacionales es lo que más nos preocupa, algo que Lisandro -Enrico, ministro de Obras Públicas- ya estuvo gestionando, y también las obras que va a llevar adelante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe”.

En esa línea, Enrico resaltó que “reparar las rutas nacionales es una necesidad sumamente importante y urgente para los santafesinos. Las rutas nacionales se encuentran en un estado vergonzoso: las rutas no se reparan, no se tapan los pozos y ni se cortan los yuyos”.

Y continuó: “Esto es un problema de varios años, no es un problema de ahora de este gobierno nacional, pero fuimos a Buenos Aires ya cuatro veces y el Gobierno Nacional todavía no designó al director Nacional de Vialidad, que es un funcionario de ese organismo que ordena los trabajos y se hace cargo de la reparación de miles y miles de kilómetros de rutas nacionales”, enfatizó el ministro de Obras Públicas de la provincia. Enrico también explicó que “los santafesinos vamos a tener como ninguna otra parte del país, dentro de 20 días, el movimiento de granos de la cosecha. Vamos a tener una gran presión de la gran cantidad de camiones que se van a mover desde el mes de febrero hasta junio, que son más de 2 millones de camiones que van a ingresar al complejo portuario santafesino desde 8 provincias de alrededor. Y no tenemos la infraestructura vial adecuada para ello”.

El ministro informó que “hablamos con Nación y le propusimos que la Provincia le dé el material. Se lo compramos para que reparen ellos la ruta nacional. Vemos buena predisposición a los funcionarios nacionales, pero la verdad es que hay que actuar ya, no podemos demorar más. La Provincia va a hacer sus rutas, las va a reparar. Arrancamos con un plan en seis puntos, pero necesitamos que el Gobierno nacional haga lo que tiene que hacer que es reparar las rutas nacionales”.

Cercanía

A su turno, la vicegobernadora Gisela Scaglia, remarcó que “estas reuniones son muy importantes porque implican cercanía. Este departamento (General López) estuvo muy abandonado por la gestión anterior. Los intendentes y presidentes comunales no recibieron ningún tipo de obra pública. Hoy pudimos firmar convenios del Programa Incluir, pero también, y lo más importante, es que el Gabinete venga a una ciudad como Venado Tuerto y que todos los ministros hayan tenido una agenda en el territorio donde se han comprometido a trabajar sobre una problemática regional”.

Por su parte el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini habló de la importancia de las localidades del interior de la provincia: “Tenemos mucha potencialidad en el interior. Hoy vinimos a trabajar en una agenda conjuntamente con el equipo de la Municipalidad y estuvimos en empresas muy reconocidas de la ciudad donde se vio el valor agregado, se ve la innovación y se ve la tecnología que tienen en toda la producción. También estuvimos con productores agropecuarios en la Sociedad Rural y continuaremos con una agenda nutrida de requerimientos y necesidades de los sectores de la producción de zona”.