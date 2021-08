Maxi Pullaro: “Desde el primer día asumimos el costo de enfrentar a las mafias”

🔊 LEER NOTA



Tras conocerse que el ex ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, deberá presentarse como testigo por haber sido blanco de amenazas de parte de la banda narco criminal Los Monos, el precandidato a Senador Nacional por Evolución dentro de Juntos por el Cambio reconoció: “desde el primer día asumimos el costo de enfrentar a las mafias, sin embargo comprobar que éramos víctimas potenciales de un ataque hizo que cambie mi forma de vida y la de mi familia, hasta el día de hoy.”

En el mismo sentido Pullaro dijo que “evidentemente hoy no hay controles efectivos en el servicio penitenciario federal ni provincial, porque encargan delitos desde la cárcel como si fuera un home office”, y agregó: “cuando me tocó hacerme cargo del sistema carcelario de Santa Fe logramos tener controles muy exhaustivos sobre los detenidos de alto perfil, para lo cual tuvimos tensiones permanentes con la justicia que no entendía nuestra mirada y no comprendía, al menos inicialmente, la gravedad de la situación.”

Sobre las implicancias personales involucradas en el ejercicio de la función pública, Pullaro señaló que “sin desconocer que íbamos a tener consecuencias, la decisión del Gobernador Miguel Lifschitz y mía como ministro de Seguridad era detener a los principales miembros de estas organizaciones por los altos niveles de violencia que estaban generando”, y aclaró que, si bien siempre se negó a tener custodia, “sí fue necesario que la tuviera mi familia, la cual se mantiene hasta el día de hoy por el temor de ser víctimas de un ataque” reconoció el ex ministro radical que busca ocupar una banca como Senador en el Congreso de la Nación.