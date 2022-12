Georgina Orciani solicita asistencia financiera ante la emergencia agropecuaria

🔊 LEER NOTA



La Diputada Provincial junto a todo el Bloque UCR Evolución liderado por Maximiliano Pullaro, y por iniciativa del Diputado Provincial Fabián Bastia piden con urgencia la asistencia financiera para todos los productores afectados.

Este proyecto, que tiene la autoría del Diputado Bastia, tiene como principal objetivo otorgar asistencia financiera a los pequeños y medianos productores, comunas y municipios afectados por la sequía que causo importantes daños.

La legisladora afirma que “Debemos respaldar a los productores ante el Gobierno Nacional y Provincial. Los trabajadores santafesinos necesitan de todo nuestro apoyo y asistencia.”

Orciani explica que dada la importante sequía que afecta a la provincia existe una necesidad urgente de asistir a pequeños productores, ya que la misma produjo y continúa produciendo importantes daños a la producción agropecuaria y todo lo relacionado a ella.

Los sectores productivos involucrados, sufren millonarias pérdidas, tanto en la agricultura como en la ganadería y consecuentemente los reclamos de los productores han ido creciendo; la situación se complica aún más ante la caída de la condición corporal de los animales, la alteración del ciclo de preñez con una tasa muy por debajo de lo normal, lo que sumado a la mortandad de animales traerá consecuencias trágicas. “Es imperioso que el Estado salga de los anuncios e invierta lo necesario, ya que lo aportado hasta el presente resulta insignificante al momento de su distribución a los productores” afirma la diputada.

Seguidamente la legisladora hace mención a la realidad ante la oferta de créditos, refiriendo que esta no es una respuesta atinada para pequeños productores que en su mayoría no se hallan en condiciones de cumplir con los requisitos exigidos, Orciani expresó que “Esta es una de las razones por la cual es necesario el acompañamiento con aportes no reintegrables en tiempos perentorios.”

La diputada aclara que la declaración de la Emergencia Agropecuaria, es imprescindible pero no suficiente.

El otorgamiento de créditos, aunque sean a tasa cero y con un período de gracia de 1 año, llevan su tiempo y los montos no alcanzan, paralelamente el Fondo de Fortalecimiento para Agricultura Familiar resulta insuficiente, por lo que la realidad demanda mayores aportes no reintegrables.

“Estamos ante una economía regional que demanda mucho acompañamiento provincial y nacional para recomponer el entramado productivo que pierde su capital de trabajo” es por todo esto que Orciani junto a todo el Bloque UCR-Evolución exigen al Gobierno Provincial que salga de su pasividad y acuda en su inmediata ayuda.