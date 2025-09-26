Galnares impulsa un reconocimiento al compromiso ambiental

La diputada provincial Sofía Galnares presentó un proyecto de resolución para instituir el 27 de septiembre como el “Día del Santafesino Distinguido por su Compromiso Ambiental”, en coincidencia con el Día Nacional de la Conciencia Ambiental. La iniciativa contempla la entrega de una distinción anual y la realización de una ceremonia oficial en la Cámara de Diputados.

La propuesta se enmarca en la conmemoración instaurada en 1995 por la Ley Nacional Nº 24.605, que recuerda la tragedia ocurrida en Avellaneda en 1993, cuando un escape de gas cianhídrico provocó múltiples víctimas fatales.

Según explicó Galnares, el objetivo es reconocer a santafesinos que se destaquen por su accionar en favor del ambiente, desde proyectos comunitarios hasta acciones individuales. “En Santa Fe tenemos muchos buenos ejemplos de personas que día a día trabajan con verdadero compromiso por el ambiente desde distintos ámbitos. El propósito de esta distinción es visibilizar y valorar ese trabajo, fomentar la participación ciudadana e inspirar a las nuevas generaciones con referentes locales que estimulen la acción ambiental”, señaló la legisladora y presidenta de la Comisión de Ambiente.

Se trata de la primera vez que la Cámara de Diputados de Santa Fe impulsa una distinción provincial de este tipo, orientada a destacar el compromiso ambiental de la ciudadanía. Para Galnares, el reconocimiento “busca fortalecer el tejido social y comunitario, incentivando el compromiso activo de más personas en iniciativas ambientales y en la construcción de una cultura de responsabilidad ecológica”.

“La conciencia ambiental empieza por valorar a quienes promueven el respeto por la naturaleza. En Santa Fe hay quienes ya actúan por el ambiente, y queremos reconocerlos”, concluyó Galnares.