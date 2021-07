Enrico refuerza su apoyo a la actividad pesquera y solicita que se otorguen las licencias de guías de pesca

🔊 LEER NOTA



El senado provincial Lisandro Enrico solicitó al Gobierno de Santa Fe que se habiliten las licencias de guías de pesca ya que la actividad se encuentra autorizada y fuera de las restricciones impuestas por la pandemia, pero los pescadores no pueden acceder a ellas.

Cabe recordar que, poco tiempo atrás, dicha actividad se encontraba suspendida debido a las restricciones y gracias a la insistencia de los pescadores, con el apoyo del senador Enrico, se habilitó la práctica pesquera, sin embargo, el Gobierno Provincial no está otorgando las licencias de guías de pesca correspondientes.

Al respecto, Enrico comentó: “Hace unos días, esta decisión se justificaba porque era un rubro que no estaba habilitado para trabajar, pero ahora que sí pueden hacerlo es fundamental que la provincial otorgue estas licencias porque de lo contrario los estarían obligando a trabajar en la ilegalidad”.

“Hay muchos vecinos que viven gracias a la pesca, corriendo el riesgo de no tener los recursos para alimentar a sus familias. Entonces, la imposibilidad de acceder a las licencias los obliga a actuar de manera irregular, asumiendo riesgos que no deberían. Es una lástima que ahora que pueden trabajar no se reactiven los mecanismos de otorgamiento de licencias”, concluyó Lisandro Enrico.