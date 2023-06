Clara García: Perotti invirtió apenas 4 de cada 10 pesos que tenía para destinar a seguridad

🔊 LEER NOTA



La diputada provincial señaló que los $12 mil millones que la provincia se jacta de haber invertido desde 2020 «se ejecutaron sobre el final del gobierno, permitiendo que el delito creciera y llevara a Rosario a atravesar el año más sangriento de su historia».

La diputada provincial Clara García aseguró que la gestión de Omar Perotti apenas ejecutó el 42% de los recursos presupuestados para capital en el área seguridad, una de las más críticas de los últimos años en Santa Fe. «El gobierno destaca que desde 2020 a la fecha invirtió $12 mil millones en equipamiento para seguridad. Lo que no dice el gobernador es que ese monto representa apenas poco más del 40% de lo que tenía disponible para invertir, que eran casi $27 mil millones. Intenta disimular lo que no hizo en estos tres años», apuntó la legisladora, acompañada por sus pares Joaquín Blanco y Lionella Cattalini; y el ex ministro de Economía Gonzalo Saglione.

«Ante el diagnóstico de la grave situación de la inseguridad, la solución era invertir todos los recursos disponibles para el área, no solamente 4 de cada 10 – sostuvo –; hoy vemos lo que eso significa: no hay patrulleros suficientes, no hay equipos de comunicación, no hay armamento, no hay chalecos antibalas. Ni hablar de una planificación o una política de seguridad», enumeró.

Además, marcó que los $12 mil millones en cuestión «se ejecutaron prácticamente sobre el final del gobierno, es decir, que durante los primeros dos años se perdió mucho tiempo, permitiendo que el delito creciera y se consolidara. Invirtieron poco y tarde, y eso se refleja en todos los índices, haciendo que Rosario atraviese los años más sangrientos de su historia».

Según los datos presentados por la legisladora, el presupuesto de seguridad para los ejercicios 2020, 2021 y 2022 alcanza los $26.580 millones. El monto ejecutado en igual período se ubicó en $11.231 millones, el 42% del total. En tanto, quedaron sin invertir $15.349 millones, el 58% restante.

Al respecto, García apuntó que «este es un gobierno al que siempre le gustó guardar la plata en lugar de brindar respuesta a las necesidades de la gente». También remarcó que «le ha costado ejecutar y llevar adelante las inversiones que prometieron. Es pura ineficiencia y eso se ve en la inseguridad que se sufre en las calles, en la falta de control y prevención. Qué planificación puede haber en ese marco», preguntó.

Consultada en su condición de precandidata a diputada provincial (lista Adelante, Unidos para cambiar Santa Fe) sobre cómo abordar la cuestión de la seguridad, respondió: «Hace falta planificar y no ir a tientas, como ha hecho este gobierno que ya tuvo 4 ministros, uno procesado por corrupción; y un liderazgo firme, porque si no hay un jefe que se sienta en la punta de la mesa y conduce a su equipo, no hay solución».

También remarcó la necesidad de «dotar a las fuerzas de seguridad de todo los elementos y equipos necesarios y robustecer a la Justicia para que los fiscales puedan trabajar en el territorio en conjunto con la Policía y con todo el equipamiento necesario porque hoy el delito demanda otras capacidades, mucho más complejas».

En este sentido recordó que en septiembre de 2020 el propio presidente Alberto Fernández llegó hasta Rosario para entregar al gobernador 3.000 millones de pesos para comprar equipamiento y tecnología destinado a la seguridad y luego de 3 años, no han logrado terminar de utilizarlos. Asimismo, recordó que la Cámara de Diputadas y Diputados dio media sanción a una nueva Ley de Emergencia en Seguridad que el Senado no trata y que el Ejecutivo tampoco reclama.

Por último, García afirmó que «la provincia también se corrió de la cuestión social, fundamentalmente, de contener a los jóvenes que son los que más riesgo corren frente al delito, cortando programas como el Plan Abre, el Nueva Oportunidad y el Vuelvo a Estudiar».