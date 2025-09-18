Caren Tepp: El Congreso refleja el rechazo de la gente a Milei

En la tercera Asamblea Ciudadana la candidata a diputada nacional de Fuerza Patria destacó el rechazo a los vetos presidenciales.

Con una gran participación de vecinas y vecinos, Fuerza Patria llevó adelante este miércoles 17 de septiembre su tercera Asamblea Ciudadana en la ciudad de Las Parejas, departamento Belgrano. El encuentro se realizó en el Complejo Social SITRAM y reunió a trabajadores, empresarios, instituciones sociales y referentes de toda la región.

La concejala de Rosario y candidata a diputada nacional de Fuerza Patria, Caren Tepp, destacó el valor del triunfo que se vivió en el Congreso de la Nación el mismo día de la asamblea. “Se acaba de poner un freno a la crueldad de Milei y fue gracias a una movilización histórica. Esto representa una enorme conquista de la salud y la educación pública, de sus trabajadores y de todas las personas que no se resignan al abandono”, expresó.

En la misma línea, Tepp remarcó que “fue la fuerza de la sociedad movilizada la que hizo posible este triunfo. Defender la salud y la educación pública es defender la vida, la dignidad y la igualdad de oportunidades para todas y todos”.

A su vez, Agustín Rossi, destacó: “Desde que inició el gobierno de Milei se cerraron en la provincia de Santa Fe 1800 empresas, se perdieron 14.500 puestos de trabajo. Son puestos de trabajo que se perdieron de la industria. Es imposible pensar a Santa Fe, es imposible pensar a la Argentina sin un desarrollo y sin una mirada industrial. Por eso venimos a comprometernos en la defensa de la industria y del trabajo santafesino”.

Además, agregó: “Necesitamos una industria fuerte que genere puestos de trabajo y de calidad, que permita imaginarnos esa idea de igualdad social, de crecimiento económico y espiritual del conjunto de la sociedad argentina”.

De la jornada participaron Agustín Rossi, Alejandrina Borgatta, Oscar “Cachi” Martínez, Pablo Corsalini, Silvana Teisa, entre otros dirigentes provinciales. Asimismo, estuvieron presentes el diputado nacional Diego Giuliano y los intendentes de la región.

Como parte del recorrido por el departamento Belgrano, las y los integrantes de la lista de Fuerza Patria visitaron previamente el establecimiento “La Pradera” en Las Rosas, la fábrica Crucianelli en Armstrong y la empresa Prava Pulverizadores y al club Unión en Tortugas , donde dialogaron con empresarios y trabajadores sobre la realidad productiva de la región.

Tepp remarcó que el ciclo de asambleas continuará recorriendo la provincia: “Renovar la política es llevar adelante estos espacios de encuentro, escuchar a la gente, que nos interpelen y construir con la comunidad las soluciones que se necesitan a los problemas de estos tiempos”.

El próximo encuentro será este viernes 19 de septiembre en la ciudad de El Trébol, con el cierre de la 4ta Asamblea Ciudadana en la sede de la UOM (Santa Fe 519) a las 19 horas.