Fuego
Separador
Nacionales

Bariloche inauguró el Museo Malvinas y un memorial en homenaje a los héroes

Publicado el
Bariloche inauguró el Museo Malvinas y un memorial en homenaje a los héroes

En un acto cargado de emoción y con fuerte participación comunitaria, Bariloche inauguró este sábado el Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, acompañado por el Memorial Héroes de Malvinas, un espacio único en el país destinado a preservar la memoria de los caídos en la guerra de 1982 y mantener viva la causa nacional.

El complejo, ubicado a orillas del lago Nahuel Huapi frente al Centro Cívico, combina infraestructura cultural y un sitio de homenaje. Entre sus símbolos más destacados se encuentra un avión Mirage III, aeronave utilizada durante el conflicto para operaciones a baja altura, emplazado como recordatorio permanente de la valentía de los combatientes.

Rubén Pablos, excombatiente y director de Veteranos de Guerra de Río Negro, fue uno de los principales impulsores de la iniciativa. “Río Negro es pionera en el país en cuanto al tratamiento y contención de los veteranos, y en poner en la agenda pública la causa Malvinas. Este museo y este memorial son prueba de toda esa tarea que se viene desarrollando”, señaló.

La ceremonia inaugural reunió a autoridades provinciales y nacionales, además de una multitud de vecinos que se acercaron para acompañar. El encuentro tuvo características de fiesta popular, con espectáculos artísticos, música, ballet, chocolate caliente y tortas fritas. Como parte de los homenajes, aviones de la Fuerza Aérea Argentina sobrevolaron a baja altura el lago Nahuel Huapi, como el Hércules KC-130H en memoria de los 649 argentinos caídos en la guerra.

El Museo cuenta con más de 350 metros cuadrados de superficie, donde se difunden los fundamentos históricos, geográficos y jurídicos que respaldan el reclamo argentino sobre las Islas. El espacio dispone también de un sector para exposiciones temporales, seminarios y charlas, además de un salón adaptable a distintas actividades culturales con capacidad para 50 personas.

El Memorial, en tanto, rinde homenaje a los héroes que entregaron su vida en defensa de la soberanía. En su exterior se diseñó una plaza urbana con jardín, fuente de agua y una estructura arquitectónica en forma de proa que remite al espíritu marítimo de la gesta.

“Las Malvinas son argentinas”, enfatizó Pablos, sintetizando el espíritu de un proyecto que busca mantener viva la memoria colectiva y el reclamo de soberanía.

Secciones relacionadas:, , ,

Noticias recomendadas

Las más vistas

Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política
6.3K
Provinciales

Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política

Quini6
Villa Cañás: Corte del suministro eléctrico para este domingo 31 Villa Cañás: Corte del suministro eléctrico para este domingo 31
6.3K
Regionales

Villa Cañás: Corte del suministro eléctrico para este domingo 31

Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López
6.1K
Regionales

Elecciones Generales 2025: Resultados provisorios de las 31 localidades de General López

6.0K
Regionales

Corte del suministro eléctrico en toda la región para este domingo 3

Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente
5.5K
Provinciales

Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente

Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33 Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33
5.1K
Regionales

Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33

Tras obligación judicial Vialidad comenzó a reparar la Ruta Nacional 33 Tras obligación judicial Vialidad comenzó a reparar la Ruta Nacional 33
3.0K
Regionales

Tras obligación judicial Vialidad comenzó a reparar la Ruta Nacional 33

Detectan certificados de salud falsos y sancionan a empleados públicos Detectan certificados de salud falsos y sancionan a empleados públicos
2.5K
Provinciales

Detectan certificados de salud falsos y sancionan a empleados públicos

Sofía Galnares: Prosumidores 4.0 tiene que ser el motor de la energía renovable para todo el sur provincial Sofía Galnares: Prosumidores 4.0 tiene que ser el motor de la energía renovable para todo el sur provincial
2.1K
Regionales

Sofía Galnares: Prosumidores 4.0 tiene que ser el motor de la energía renovable para todo el sur provincial

Detienen en Elortondo a joven de Teodelina con 20 kilos de hojas de coca Detienen en Elortondo a joven de Teodelina con 20 kilos de hojas de coca
2.1K
Elortondo

Detienen en Elortondo a joven de Teodelina con 20 kilos de hojas de coca

Subir