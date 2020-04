Pluto TV ya está disponible Gratis con 24 canales

Pluto TV, el servicio gratuito de streaming líder sustentado por publicidad, ya está disponible en la Argentina y 16 países más de Latinoamérica con sus 24 canales exclusivos y un amplio catálogo de contenidos on demand que incluye películas, series y la sección “Quedate en casa #JuntosADistancia” para acompañar la cuarentena.

El servicio se puede ver a través de la web www.pluto.tv, de los sistemas Apple TV, Android TV y de las aplicaciones para descargar en dispositivos móviles con sistemas iOS y Android, informó ViacomCBS a través de un comunicado.

Además de la Argentina, la plataforma está disponible en Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, El Salvador, Uruguay y Venezuela.

Con más de 60 grandes proveedores de contenido, Pluto TV logra una amplia y variada biblioteca de 12.000 horas de contenido de alta calidad para ofrecerle a sus audiencias de habla hispana en América Latina.

El servicio gratuito de streaming para Latinoamérica cuenta actualmente con 24 canales exclusivos y se irán agregando nuevas señales mensualmente durante los próximos 12 meses hasta superar los 70 con contenido curado para todas las audiencias que buscan programación premium en español, gratis y disponible en todos los dispositivos.

La plataforma gratuita de streaming, sustentada por publicidad, presenta contenido de estudios de cine, cadenas de televisión y compañías productoras mundialmente reconocidos, televisión lineal y contenido on demand con exitosas series de televisión, películas galardonadas, competiciones, naturaleza, policiales y contenido infantil.

Los socios que ofrecen contenido en Pluto TV América Latina son A2 Filmes, All3Media, Alliant, BBC Studios, Beverly Hills Entertainment, Big Media, Blue Ant Media, Caracol, Castalia, CDC International, Cineflix, Cisneros Media, Comarex, Combate Americas, DRG, Endemol Shine, FilmRise, FourK, Fremantle, Glory Sports, Gusto Distribution, Hard Knocks Fighting, Hearst, Indigenius, Impact Wrestling, Inverleigh, Kinpil, Latin Angels y Leda Films.

Son proveedores también Legendary Entertainment, Life Design, Lionsgate, Marvista, Motion Pictures, MPI Media, MTV, Nelvana, New Dominion, Nick Jr., Nickelodeon, Off The Fence, OTRO, Paramount, Polar Star, Pongalo, Sabbatical Entertainment, Samuel Goldwyn, Sofa Digital, Sonar Entertainment, Sony Pictures Television, Spanglish Movies, Syndicado, Telefe, Televix, The Asylum, TV Azteca, VIP 2000, Viz Media, Wildbrain y World Poker Tour.