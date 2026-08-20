El gasoducto de la Ruta 34 entra en una etapa clave

El proyecto del Gasoducto Sistema Ruta Nacional Nº 34 sumó un nuevo avance con la presentación del proyecto constructivo y del estudio de impacto ambiental en las oficinas de Enerfé, en la ciudad de Santa Fe. La infraestructura permitirá extender el acceso al gas natural a once localidades del corredor, con incidencia directa en comunidades del departamento San Martín.

La reunión contó con la participación del subsecretario de Gas y Energías Convencionales de la provincia, José Luis Parrino; autoridades de Enerfé; el senador por el departamento San Martín, Esteban Motta; y representantes de San Martín de las Escobas, Cañada Rosquín, Casas y Las Bandurrias, localidades que se encuentran entre las beneficiarias de la iniciativa.

El avance técnico se produce, además, en momentos en que la construcción de la segunda etapa del Gasoducto Ruta 34 ya se encuentra en proceso licitatorio. El llamado oficial contempla un presupuesto de 16.672.066.516 pesos y estableció para el 9 de septiembre la apertura de las ofertas presentadas por las empresas interesadas.

Una traza para once localidades

El proyecto apunta a desarrollar la infraestructura necesaria para abastecer con gas natural a poblaciones vinculadas al corredor de la Ruta Nacional Nº 34. En el departamento San Martín, el impacto previsto alcanza particularmente a San Martín de las Escobas, Cañada Rosquín, Casas y Las Bandurrias, que hasta el momento no cuentan con esta infraestructura energética.

La traza completa contempla también a Luis Palacios, Lucio V. López, Salto Grande, Totoras, Clason, San Genaro y Centeno. Estas localidades forman parte del esquema diseñado para ampliar la red gasífera provincial y permitir conexiones domiciliarias, comerciales e industriales.

Durante la presentación, Motta destacó el alcance que la obra tendrá tanto para los habitantes como para la actividad económica de la región. "Estamos hablando de una obra transformadora, que significa desarrollo, arraigo y oportunidades para nuestras localidades. El acceso al gas natural representa un salto de calidad de vida para cada vecino, pero también una herramienta fundamental para que las industrias, los comercios y los emprendedores puedan crecer y generar trabajo", sostuvo.

La llegada del servicio constituye uno de los objetivos del Plan de Gasoductos para el Desarrollo que la Provincia puso en marcha para ampliar la infraestructura energética en distintas regiones del territorio. El programa contempla 610 kilómetros de gasoductos con alcance sobre 45 localidades, más de 120.000 habitantes y unas 250 industrias, de acuerdo con la planificación oficial.

El proceso para comenzar la construcción

El llamado correspondiente a la Ruta 34 fue formalizado como Licitación Pública Nº 07/26 de Santa Fe Gas y Energías Renovables. Las ofertas podrán presentarse hasta las 10 del 9 de septiembre y una hora después está prevista la apertura de sobres en las oficinas de Enerfé, en la capital provincial. El presupuesto oficial supera los 16.672 millones de pesos, con impuestos incluidos.

La instancia actual profundiza un proceso iniciado con las primeras etapas del programa. En abril de 2025, la Provincia había informado la adjudicación del tramo inicial del gasoducto de la Ruta 34 entre Luis Palacios y Lucio V. López, dentro del despliegue progresivo de la red prevista para alcanzar al resto de las comunidades incorporadas al proyecto.

El desarrollo del sistema permitirá avanzar luego con las conexiones y redes necesarias en cada localidad. El objetivo provincial es que el acceso al gas natural no se limite al consumo residencial, sino que pueda ser incorporado también por establecimientos productivos, comercios y emprendimientos instalados a lo largo del corredor.

También avanza el Gasoducto de la Ruta 20

En paralelo, otro de los proyectos con incidencia directa en los departamentos San Martín y Belgrano continúa transitando su proceso licitatorio. Se trata del Gasoducto de la Ruta Provincial Nº 20, cuya segunda etapa tiene apertura de ofertas prevista para el 31 de agosto y un presupuesto oficial de 14.788.492.034,57 pesos.

Esa infraestructura contempla el abastecimiento de Bouquet, María Susana, Piamonte, Landeta, Las Petacas, Castelar y Crispi, además de su vinculación con el sistema correspondiente a Tortugas y Montes de Oca. De esta manera, los dos gasoductos se desarrollan como proyectos complementarios para ampliar la cobertura energética en una amplia franja productiva del centro y sur santafesino.