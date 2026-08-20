Ruta 96: El primer tramo ya entra en su etapa final

La construcción de la nueva Ruta Provincial 96 continúa avanzando en distintos frentes del sur santafesino. Según informaron autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el primer tramo, entre Miguel Torres y Chovet, tiene prácticamente concluida la carpeta asfáltica, mientras también se registran trabajos en el tercer sector y se preparan las condiciones para iniciar el segundo.

El administrador general de la DPV, Pablo Seghezzo, difundió imágenes recientes del proyecto y puso el foco en la rotonda que se ejecuta a la altura de Miguel Torres, en el punto donde confluyen las Rutas Provinciales 93, 14 y la nueva 96. Al describir esa intervención, señaló: «Rotonda supermoderna con una rama de enlace directo».

La obra en ese sector se encuentra en una etapa muy avanzada. El subadministrador de Vialidad Provincial para la Zona Sur, Benjamín Gianetti, precisó que la glorieta de Miguel Torres está prácticamente terminada y que el pavimento ya fue extendido en casi la totalidad del primer tramo.

De acuerdo con Gianetti, resta completar únicamente un sector de aproximadamente 100 metros correspondiente a una alcantarilla transversal de grandes dimensiones. Sobre ese punto explicó: «Falta colocar la carpeta, después el resto está finalizado». Con esa intervención pendiente, el tramo inicial queda muy cerca de completar su capa de rodamiento.

Avances en los otros dos tramos

En paralelo, Seghezzo indicó que los trabajos ya avanzan en el tercer tramo, entre El Jardín y Venado Tuerto, sector que terminará conectándose con la Circunvalación de la ciudad. También anticipó que «en breve» comenzará la ejecución del segundo tramo, que une Chovet con el paraje El Jardín.

La división del proyecto en tres sectores quedó definida durante el proceso de licitación y ejecución de la obra: Miguel Torres-Chovet, Chovet-El Jardín y El Jardín-Circunvalación de Venado Tuerto. En enero, la Provincia abrió las ofertas para los dos últimos tramos, mientras el primero ya se encontraba en ejecución y comenzaba a recibir sus primeras capas de asfalto.

El segundo tramo contempla una nueva traza de 24,8 kilómetros entre Chovet y El Jardín, mientras que el tercero comprende aproximadamente 14 kilómetros hasta la conexión con la Circunvalación de Venado Tuerto. Ambos sectores completan el corredor proyectado desde Miguel Torres hacia el sur del departamento General López.

Ajustes de traza y nuevas rotondas

El proyecto incorporó además modificaciones luego de la audiencia pública realizada en abril en Venado Tuerto. En el sector de El Jardín se definió una variante para acercar la traza al paraje, mientras que en proximidades de Carmen se ajustó el cruce ferroviario con el objetivo de reducir la superficie afectada por expropiaciones. Esos cambios quedaron incorporados al diseño de los tramos 2 y 3.

La nueva Ruta 96 prevé también rotondas en puntos estratégicos para ordenar los principales cruces del corredor. Entre ellas se encuentran la de Miguel Torres, donde confluyen las Rutas 14, 93 y 96; la correspondiente al acceso a Chovet; y la conexión final con la Circunvalación de Venado Tuerto.

El proyecto busca establecer una nueva vinculación vial entre el sur santafesino y Rosario, ofreciendo una alternativa a la Ruta Nacional 33. La traza tendrá una extensión total cercana a los 52 kilómetros y atraviesa una zona de fuerte circulación productiva, con conexión entre localidades y corredores provinciales.

Con el primer tramo entrando en su etapa final y obras desplegadas en otros puntos del proyecto, la Ruta 96 empieza a mostrar avances simultáneos en los distintos sectores previstos. La conclusión de los trabajos entre Miguel Torres y Chovet marcará el cierre de la primera etapa material de un corredor que continuará desarrollándose hacia El Jardín y Venado Tuerto.