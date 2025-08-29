Villa Cañás: Jóvenes participan de un taller de carpintería en el marco del Programa Nueva Oportunidad

La Municipalidad, en conjunto con el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia de Santa Fe, continúa implementando en la ciudad el Programa Nueva Oportunidad mediante un taller de carpintería destinado a jóvenes de entre 12 y 35 años que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y criticidad social.

La propuesta formativa se lleva adelante en la sala barrial Madre Teresa de Calcuta, con encuentros que se realizan dos veces por semana. El espacio busca no solo brindar herramientas de capacitación laboral, sino también generar un entorno de inclusión y acompañamiento comunitario.

El programa se estructura en tres ejes centrales: un incentivo económico que estimula la participación, trayectos pedagógicos orientados a la formación y espacios de re-trabajo o “Tercer Tiempo”, instancias en las que los participantes comparten una comida y fortalecen los lazos de convivencia.

El convenio para la puesta en marcha de esta edición fue rubricado el 18 de septiembre de 2024 por el intendente Norberto Gizzi y la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano Victoria Tejeda. A partir de ese acuerdo, el área de Acción Social de la Municipalidad diagramó la planificación de los cursos y gestionó la compra de herramientas necesarias para su desarrollo.

Autoridades municipales y provinciales describen el taller como una política pública orientada a fomentar la inclusión social y ofrecer oportunidades de formación y empleo a jóvenes en contextos críticos. El programa combina la enseñanza de técnicas prácticas con espacios de contención y apoyo económico, en un intento por facilitar la inserción laboral y fortalecer la red comunitaria.