Venado Tuerto: El municipio buscará alternativas para no restringir actividades ante la nueva ola de Covid-19

Si bien las autoridades municipales aclararon que todas las medidas a futuro pueden estar determinadas por decretos provenientes de la Provincia o Nación, desde el Municipio se viene haciendo un seguimiento del avance de la nueva ola de Covid para determinar qué nuevas medidas sanitarias se pueden aplicar sin afectar a los sectores productivos, comerciales y educativos.

Así lo informó el secretario de Desarrollo Productivo y Planeamiento, Santiago Meardi, al afirmar que “nosotros entendemos que no están dados los consensos sociales para llevar adelante nuevas restricciones, más allá que hay algunas que vienen del año pasado como los horarios de funcionamiento y hay sectores, como los boliches bailables, que no pudieron retomar las actividades”.

En este contexto, el secretario indicó que el Municipio va analizando los pasos a seguir en concordancia con los lineamientos que se bajan de la nación y la provincia.

“No somos proclives a cerrar actividades productivas y el mayor cuidado va a estar dado en el sector de la educación. Creemos que ese motor que es la educación tiene que ser salvaguardado a toda costa”, remarcó Meardi.

También adelantó que se están analizando algunas alternativas para que los locales gastronómicos puedan hacer uso de las veredas para ampliar su capacidad, teniendo en cuenta que en la actualidad el factor ocupacional está reducido al 30 por ciento en el interior de los comercios.

“La cuestión económica hoy no está para frenar ni un día. La industria y los sectores productivos no pueden frenar, y los de servicios tampoco. Entendiendo esa situación habrá que implementar algunas restricciones que no tengan que ver con esos sectores”, opinó el funcionario.

Por otra parte, aseguró que “el sistema sanitario en la ciudad está bien, a la altura de las circunstancias, y podrá absorber muchísimos casos. En la actualidad no están activas todas las camas que tenemos, pero en caso que se necesiten está la posibilidad de activarlas”.