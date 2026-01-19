Santa Isabel: Más de 7.000 personas en la segunda noche del festival A Todo Pulmón

El festival A Todo Pulmón vivió este fin de semana una de sus jornadas más convocantes en el marco de su 25° aniversario. La segunda noche reunió a más de 7.000 personas en el Predio 8 de Febrero, consolidando al evento como uno de los encuentros culturales y populares más importantes del sur santafesino.

La propuesta artística se desarrolló con una grilla variada que combinó danza y música, con la participación del Ballet Apertura ATP, Carlos Mariné, Don Sampo y La Vartuli, Omar Martínez y Oso Camaño, quienes ofrecieron un espectáculo que mantuvo al público acompañando con aplausos y baile durante toda la noche.

El clima festivo, la amplia concurrencia y la respuesta del público volvieron a poner en valor el arraigo del festival en la comunidad isabelense, que año tras año sostiene y potencia esta celebración como un espacio de encuentro regional.

La programación continuará el domingo 25 de enero, desde las 20.30 horas, en el Predio 8 de Febrero, con una grilla artística que incluirá al Ballet Apertura ATP, Nico Díaz, Dos Voces, Sinapsis, Agustín Fakelmann y su conjunto y Brotes, en una nueva noche que promete música, baile y celebración popular. La entrada será libre y gratuita, en el marco de la Fiesta Provincial de la Diversidad Musical, reafirmando el carácter abierto y comunitario del festival.



