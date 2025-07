Nuevo round: Pullaro contraataca a Mercado Libre

“Le guste o no a Marcos Galperín, le guste o no a Mercado Libre, cuando las billeteras virtuales y las fintech prestan plata como los bancos, deben tributar igual. No hay privilegios para la especulación”, afirmó el gobernador de manera categórica.

Además ratificó la decisión de que bancos, billeteras virtuales y fintech que otorgan créditos tributen el 9% de Ingresos Brutos. “No vinimos a financiar la especulación. Vinimos a defender la producción y el trabajo en Santa Fe”, sentenció.

“En Santa Fe no premiamos la especulación financiera. Quien gana dinero prestando plata, paga como corresponde”, lanzó el gobernador Maximiliano Pullaro al defender con firmeza la decisión de gravar la actividad financiera, incluyendo a las billeteras virtuales que operan como entidades de crédito.

“Si las fintech prestan plata como los bancos, pagan como los bancos, no menos. Porque no es una actividad productiva, es una actividad financiera”, subrayó el mandatario en conferencia de prensa, dejando en claro que en la provincia la prioridad es fortalecer el sistema productivo, no la renta financiera.

Pullaro recordó que los bancos pagan en Santa Fe un 9% de Ingresos Brutos, un esquema fiscal diferencial que busca desalentar la especulación financiera y redirigir los recursos hacia sectores que generan empleo y valor agregado.

Gravar la especulación, financiar la producción

Pullaro fue contundente al describir el modelo económico que impulsa el gobierno que encabeza: “Los recursos que recaudamos cobrando más a quienes hacen negocios prestando plata, los volcamos al sector productivo. De ahí salen las líneas de crédito con tasas subsidiadas, los programas de asistencia a pymes, al campo, a la industria y todas las políticas públicas que acompañan el desarrollo real de Santa Fe”, explicó.

Y aclaró que no se trata de una medida aislada ni contra una empresa puntual: “No le cobramos de más a nadie. Lo que hacemos es aplicar una política pública que tiene una lógica muy clara: fortalecer al que produce, no al que especula”.

Una identidad productiva, no financiera

El gobernador santafesino fue más allá y vinculó esta postura con la identidad cultural y económica de la provincia: “Santa Fe no es una provincia que apuesta al capital financiero ni a la especulación. Somos una provincia de trabajo, de producción. Somos gringos, hijos de inmigrantes, de criollos, de pueblos originarios. Nos enseñaron a trabajar desde chicos y ese es nuestro ADN”, afirmó. Y agregó: “Acá, la especulación financiera no tiene lugar. Lo que tiene lugar es el desarrollo productivo, y desde el Gobierno Provincial lo acompañamos con decisiones concretas”.

“No es un modelo neutral”

Pullaro dejó en claro que la política tributaria tiene un objetivo definido: defender la economía real. “Cuando decimos que en Santa Fe gravamos la actividad financiera, no es por capricho. Es porque creemos que quien gana dinero prestando plata tiene que contribuir más, porque no genera producción, no genera empleo, no genera desarrollo”, subrayó.

Y completó: “Lo que hacemos para acompañar al campo, a la industria, a los comercios, a las cooperativas y a las pymes, sale de entender que la renta financiera tiene que tributar más que la actividad productiva”.

“Nuestra decisión es política, económica y cultural. En Santa Fe defendemos al que invierte, al que produce, al que genera empleo. No estamos acá para financiar la especulación. Estamos para construir una provincia que crezca desde el trabajo y la producción, no desde la renta financiera”, concluyó Pullaro.