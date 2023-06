Mónica Fein: Declararon tarde la emergencia pediátrica y ahora está en riesgo la salud de los niños

🔊 LEER NOTA



Frente a las escasas campañas de vacunación, expansión de camas críticas infantiles y la precaria situación laboral de los profesionales de la salud de toda la provincia, la precandidata a gobernadora insistió en la falta de previsibilidad del gobernador. “Tanto en salud, como en seguridad y educación, nunca hubo un plan”, aseguró

La precandidata a gobernadora por el socialismo, Mónica Fein, se manifestó duramente hacia el gobierno provincial por el abandono de políticas públicas de salud, la ausencia de un enfoque proactivo para afrontar las enfermedades invernales y la crítica situación pediátrica que atraviesa la provincia. “La clave del éxito en salud es anticiparse y para eso hay herramientas que miden el riesgo y permiten tomar las mejores decisiones. Esta administración va siempre detrás del hecho consumado. No vacunaron, no previeron las camas críticas, no atendieron los reclamos de los pediatras, no reforzaron enfermería, ni el primer nivel de atención, no sumaron kinesiología y abandonaron todas las políticas públicas para proteger a los bebés prematuros”, aseveró.

Fein señaló que “la característica del gobierno de Perotti es la falta de gestión en todos los ámbitos”. Aseguró también que “ falta liderazgo y decisión política. No hay un plan rector, no resuelven problemas estructurales, ni de cargos, ni de insumos. En ese contexto de desidia y falta de autoridad, la situación que se presenta de cara al invierno con falta de profesionales, camas y una casi nula coordinación entre los tres niveles de atención, la situación que se presenta de cara al invierno es muy preocupante”. En el mismo sentido, la actual diputada nacional manifestó que “este gobierno no está haciendo un seguimiento epidemiológico y la consecuencias van a ser graves. Ponen en riesgo la vida de niños, sobre todo de los más chiquitos”.

En cuanto a las obras de infraestructura necesarias destacó que “una de las obras que tenían la obligación de terminar era la terapia intensiva pediátrica del Hospital de Venado Tuerto, eso hubiera descomprimido la situación y la ampliación de plazas que son tan necesarias. Además, cerraron la internación pediátrica del Centenario, no tienen especialistas en Reconquista, y no reforzaron el primer nivel de atención en toda la provincia”.

En relación al personal de salud, Fein contó sobre las reuniones que viene manteniendo con ellos a lo largo de estos meses e hizo hincapié en que “nos manifiestan hartazgo y falta de motivación, reclaman liderazgo, conducción política y respuestas por parte del Ministerio, situación que ya vimos, se repite en Seguridad y Educación”.

Por último, se refirió a la poca difusión de las campañas de vacunación antigripal. “La falta de conocimiento sobre la necesidad de vacunarse es uno de los principales motivos por los cuales las personas no se están vacunando. Es necesario especialmente en el caso de los niños “identificar aquellos que requieren atención especial, quienes no se han vacunado pueden enfrentar un mayor riesgo de enfermedades como la meningitis, ya que muchas bacterias aprovechan las infecciones respiratorias como puerta de entrada», concluyó.