Mayor endurecimiento para personas investigadas por delitos cometidos con armas de fuego

En la Cámara de Senadores se votó y giró a la Cámara de Diputados una nueva ley que modifica el Código Procesal Penal agregando al concepto de “Peligrosidad Procesal”, situaciones que dejan sin efecto las medidas cautelares y obliga a los operadores judiciales a que apliquen la prisión preventiva a quienes cometan delitos con uso o portación de armas.

Mayor aplicación de prisión preventiva

En referencia a este tema procesal penal, el senador Lisandro Enrico señaló: “Junto a otros legisladores estamos impulsando un proyecto de ley para garantizar que las personas imputadas por delinquir con armas de fuego no queden en libertad preventiva hasta su sentencia. Esas personas deben estar controladas en una institución penitenciaria durante su proceso penal, porque si regresan a la calle no hay garantías de que respeten las reglas de conductas y no vuelvan a cometer nuevos delitos”.

Este proyecto fue presentado en setiembre del 2020 y obtuvo la media sanción más de un año después, en diciembre de 2021. Propone la modificación del Artículo 221 del Código Procesal Penal de la provincia para establecer como peligrosidad procesal la portación ilegal y/o el uso de armas de fuego en la comisión o posible comisión de un delito, por lo que se establecería en este caso la prisión preventiva para dichos portadores.

Modificación del proyecto original

Si bien el inicio del proyecto se dio en la Cámara de Diputados con Oscar Cachi Martínez, lo cierto también es que en el Senado para su continuidad fueron claves los aportes de Lisandro Enrico, lo que posibilitó la aprobación del proyecto con variables más rigurosas a fin de que vuelva a la cámara baja y los diputados lo voten para su aprobación definitiva.

“Lamentablemente, en la actualidad se terminan aplicando criterios que llevan a dudas y termina pasando lo que conocemos como puerta giratoria, donde aquel que comete un delito con violencia quede en libertad. Con esta ley, marcamos un criterio de reglas procesales por ser una modificación al código procesal penal estableciendo un criterio judicial que lo hace la legislación”, añadió el senador.

Terminar con la puerta giratoria

La puerta giratoria le hizo mucho daño a la sociedad, y las medidas alternativas que se otorgan para evitar una prisión preventiva, como uso de tobillera electrónica o restricción de acercamiento, resultan muy utilizadas por el sistema procesal penal moderno, sin embargo, se ha comprobado que muchas veces los imputados culminan cometiendo un nuevo delito.

“Esperemos que la justicia lo cumpla porque este momento que atraviesa Santa Fe no es para tibios si algunos jueces tienen miedo que piensen en dedicarse a otra cosa. Esta situación, hay que enfrentarla con la ley con mano firme. Tenemos un compromiso con la sociedad y esta ley, está basada en la experiencia de otras provincias. Los ciudadanos necesitan un cambio, una nueva ley, y la Justicia tendrá la obligación de aplicarla”, finalizó el legislador Enrico.