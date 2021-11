Gestiones de Enrico para que se activen las capacitaciones para obtener licencias de pesca

🔊 LEER NOTA



Con el objetivo de brindar su apoyo a los pescadores para que puedan retomar su actividad, el senador Lisandro Enrico solicitó a las autoridades provinciales que se lleven a cabo las capacitaciones necesarias para que dichos pescadores puedan acceder a las licencias de guías de pesca y continuar trabajando.

“En julio de este año presentamos un reclamo para que se habilite el otorgamiento de estas licencias a los fines de posibilitar que quienes se dedican a esta actividad y todavía no la tuvieran, puedan regularizar su situación. Luego de esto recibimos una respuesta en la cual se dispuso una prórroga de las licencias ya vigentes y también del pago de aranceles, todo hasta el primero de febrero del 2022”, comentó Enrico.

Sin embargo, en dicha norma sólo se encuentran comprendidas las personas que hayan realizado las capacitaciones brindadas por la Jurisdicción a su cargo, siendo éstas un requisito reglamentario para el otorgamiento de las licencias y quedando excluidas las personas que no las hayan realizado.

“Ahora el problema es que no se están realizando las capacitaciones, por lo tanto, quienes no las realizaron no pueden solicitar la licencia para poder trabajar y hay muchas personas que utilizan esta actividad como sustento de vida, por eso es indispensable que y urgente que se lleven a cabo y así los pescadores puedan iniciar el procedimiento administrativo que corresponde”, concluyó Lisandro Enrico.