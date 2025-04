Elecciones 2025 en Santa Fe: ¿Qué prohíbe la veda electoral?

Entre otras cosas, ya no se podrán realizar publicidad de actos de gobierno, están prohibidos los spot y publicidades electorales y no se puede hablar de encuestas. No obstante, dado la antigüedad de la norma, todas las redes sociales han quedado exentas de la prohibición y, por ello, muchos candidatos y candidatas seguirán con sus campañas proselitistas en sus páginas Web y/o perfiles digitales.

Este domingo, los santafesinos concurrirán a las urnas para elegir los convencionales reformadores de la Constitución provincial y cargos municipales y comunales.