Ciancio sobre los cambios del ministerio de Educación: Es necesario dejar de improvisar en temas tan sensibles

La legisladora, criticó la decisión de la cartera educativa santafesina que busca extender el ciclo lectivo 2022 hasta el 23 de diciembre y que además, pretende establecer modificaciones en el esquema de evaluación. Entre otras cosas, pidió conocer los motivos de esta medida y los dispositivos pedagógicos que van a ser tenidos en cuenta.

La diputada provincial Silvia Ciancio, presentó un pedido formal en la Legislatura, luego de la aparición de la Circular Nº 4 del Ministerio de Educación de Santa Fe, que plantea cambios a la finalización del ciclo lectivo 2022 e incluso, propone modificar el esquema de evaluación y recuperación de contenidos. Al no conocerse todavía posturas claras y fundadas al respecto, la legisladora pidió “dejar de improvisar en materias tan importantes como sensibles”.

Ciancio, remarcó que es “urgente que seamos responsables con las palabras, con lo que decimos y con lo que no decimos” y con las “disposiciones que adoptamos y con las que no”. Para la diputada, “discursos ambivalentes y cambiantes solo generan más y mayores malestares y confrontaciones entre ciudadanos, en desmedro no solo de la educación, sino también de la convivencia pacífica”.

La legisladora, sostuvo que la circular, tiene siete puntos y muy pocos “fundamentos académicos”. De hecho, manifestó que la “reacción de la sociedad fue en general de rechazo” y nuevamente, “genera confrontación entre trabajadores”. “Se recrudecen discursos a los que no adherimos que están claramente emparentados con la ‘meritocracia’ y se profundiza la crisis en relación a la apuesta a la escuela como un lugar de aprendizaje”, manifestó.

Asimismo, dijo que una circular como la que se dio a conocer, “necesita (de mínima) de dos cuestiones básicas: consenso con quienes conforman el sistema educativo; y fundamentos teóricos que den sustento sólido a lo indicado”.

“Que la educación en nuestra provincia está en crisis no está en discusión, como tampoco lo está en que todos tenemos una cuota de responsabilidad y en tal sentido debemos trabajar para garantizar una escuela de calidad. Y para garantizar la calidad académica no alcanza con días efectivos de clases. Sino, confundimos cantidad con calidad. Las juventudes tienen que estar en la escuela, no hay dudas, pero quienes durante el año sostuvieron una trayectoria regular y alcanzaron los contenidos exigidos: ¿Para qué queremos que vayan hasta el 23 de diciembre? ¿Solo para que ‘den los días’ de asistencia efectiva? ¿O tal vez queremos ‘castigar’ a los docentes por las medidas de fuerza adoptadas durante el año?”, se explayó.

Para la diputada Silvia Ciancio, es “necesario construir consensos, contratos pedagógicos que den legitimidad a cualquier normativa legalmente adoptada”. Y en relación a este punto, se preguntó: “¿Qué consensos se construyeron con la comunidad educativa previo al dictado de esta circular? ¿De verdad creen que obligando al alumnado en general, sin distinción de sus trayectorias, a concurrir a las escuelas hasta el 23 de diciembre mejoramos la calidad educativa? ¿De verdad creen que agudizando los conflictos existentes entre los actores de la comunidad educativa mejorarán las prácticas educativas?”.

“Sin perjuicio de no estar de acuerdo con algunos de los puntos de la circular, entiendo que deben aclararse y fundamentarse”, cerró.