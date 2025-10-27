Caren Tepp: No solo esto continúa, sino que se tiene que seguir ampliando

Tras las elecciones legislativas nacionales, la diputada electa Caren Tepp expresó su satisfacción por el desempeño de Fuerza Patria en Santa Fe y trazó un horizonte político que apunta directamente a las elecciones de 2027. “No solo esto continúa, sino que se tiene que seguir ampliando”, afirmó la dirigente, en una clara señal de que el espacio buscará consolidarse como alternativa frente al oficialismo nacional.

Balance y proyección política

Tepp consideró que los resultados obtenidos ratifican a Fuerza Patria como “el único proyecto alternativo a Javier Milei”. En ese sentido, llamó a fortalecer la construcción política y a sumar a sectores que no se sintieron representados en esta elección. “Hay que volver a convocar a quienes se fueron por otros caminos o ni siquiera fueron a votar este domingo. La tarea que viene es ampliar y seguir creciendo”, sostuvo.

La diputada también apuntó al escenario provincial y al rol del gobernador Maximiliano Pullaro, a quien calificó como “el gran derrotado” del proceso electoral, quien, a su entender, plesbicitó su gestión al haber elegido como primera candidata a la vicegobernadora Gisela Scaglia. “Debe tomar nota de las consecuencias de no haber defendido a los santafesinos”, dijo, marcando distancia con el oficialismo provincial.

Hacia una nueva etapa en Santa Fe

En la visión de Tepp, Fuerza Patria se apoya en la confluencia de sectores del peronismo, del kirchnerismo y de espacios progresistas como Ciudad Futura. Sin embargo, la dirigente reconoció que el desafío no se limita a mantener la unidad alcanzada, sino a construir una estructura más amplia y territorial.

“Para mí no solo esto continúa, sino que se tiene que seguir ampliando, abriendo los brazos a quienes se sienten huérfanos políticamente. Hay una generación que nació y creció en democracia, dispuesta a hacerse cargo del futuro, y por ahí profundizaremos el camino”, afirmó.

Renovar las prácticas y fortalecer el territorio

Tepp insistió en que la renovación política no debe reducirse a los nombres, sino a las formas de hacer política. “La política tiene que cambiar sus prácticas, tiene que volver a escuchar, a trabajar de abajo hacia arriba”, remarcó.

El mensaje de Caren Tepp tras las elecciones busca instalar una idea de continuidad y expansión del espacio que encabeza. Con la mirada puesta en 2027, Fuerza Patria aspira a transformarse en una fuerza competitiva tanto en Santa Fe como en el plano nacional. El desafío inmediato será mantener la cohesión interna, ampliar su base de apoyo y traducir en propuestas concretas la voluntad de cambio que plantea su conducción.